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Kamu Hastaneleri Birliğinden "El hijyeni" etkinliği



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MANİSA (İHA) - Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz el hijyeninin önemine dikkat çekmek üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, enfeksiyon oranının en düşük olduğu Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Hastane yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya gelen Korkmaz, "Dünya El Hijyeni Günü" olarak kabul edilen 5 Mayıs'ta sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması hedeflendiğini belirterek, sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en önemli kurallardan birisinin el hijyeni olduğunu söyledi. Korkmaz, "Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık kuruluşlarında el hijyeni önemi sadece bu özel günde değil, sürekli olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve eğitim birimimiz tarafından hazırlanan eğitimlerle hatırlatılmaktadır. Bilindiği gibi günlük yaşamda en fazla kirlenen organımız ellerimizdir. Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile her türlü bağlantıyı sağlayan, bu nedenle de en fazla bakteri barındıran organımızdır. El yıkama, çok sıradan ve günlük bir iş olması nedeniyle, genellikle ihmal edilen bir konudur. Oysaki hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak ellerimizdedir. Gerekli özen gösterildiği takdirde enfeksiyon hastalıklarının birçoğu engellenebilmektedir. Tüm dünyada 5 Mayıs özel bir gün olup, el hijyenine yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bizler de bu amaç doğrultusunda bugün Akhisar Devlet Hastanemizde el hijyeninin önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışanlarımızla bir araya geldik" dedi.

(AY-Y)



05.05.2017 09:59:47 TSI

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