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Nazilli Belediyesi resim kursiyerlerinin hazırladığı eserler görücüye çıktı

05 Mayıs 2017 Cuma, 09:53
Nazilli Belediyesi resim kursiyerlerinin hazırladığı eserler görücüye çıktı
Nazilli Belediyesi resim kursiyerlerinin hazırladığı eserler görücüye çıktı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi resim kursiyerleri tarafından yıl boyu hazırlanan birbirinden güzel 150 eser Lütfi Selek Sergi Salonu'nda görücüye çıktı. Düzenlenen tören ile açılışı yapılan resim sergisi 10 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Belediye bünyesinde 14 yıldır devam eden resim kursu kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladıkları yağlı boya ve karakalem resim çalışmalarından oluşan yaklaşık 150 eserin bulunduğu serginin açılışını Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık yaptı. 14 yıldır Nazilli Lütfi Selek Kültür Merkezinde sürdürülen Kurs faaliyetlerinden ve yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alıcık, "Resim yapmak bir yetenek işidir. Allah vergisi olan bu yetenekler bu kursumuz sayesinde kendilerini geliştirmiştir. Resim insanların ruhlarını yansıtır. Emek ister, sabır ister. Bu kursumuzun bir diğer güzel yanı da Güzel Sanatlara hazırlanan öğrencilerimizde yararlanıyor olmasıdır. Bu gün burada gerçekten nasıl bir emek harcandığı açıkça görülmektedir. Tüm kursiyerlerimizin emeğine ellerine sağlık. Her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
2003 yılından bu yana Nazilli Belediyesi tarafından her yıl süresiz ve ücretsiz olarak devam eden resim kursunda bu dönem 50 kursiyerin resim kursu eğitimlerine katıldığını belirten Kurs Eğitmeni Umut Madran ve Seher Altınok toplamda 150 çalışmanın sergilendiğini, eserlerin yağlıboya ve karakalem çalışmalarından oluştuğunu belirttiler. Her yıl düzenli olarak açılan bir sergi olduğunu ifade eden eğitmenler kursiyerlerin hafta içi her gün gün içerisinde istedikleri saatlerde kurstan faydalandıklarını söyleyerek verdiği bu imkandan dolayı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a dolayı teşekkür ettiler.
Kursiyerlerden Rifat Atar açılış kurdelesi kesilmeden önce söz isteyerek Umut Madran ve Seher Altınok'a çiçek takdiminde bulundu. Rifat Atar; "Hiç resim yapmayı bilmeden geldiğimiz bu kursta Umut Hocamız ve Seher Hocamız sayesinde resim yapmayı öğrendik. Resim yapmayı çok sevdik. İkisine de bizlere verdikleri emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Kurs eğitmenleri ve kursiyerlerin eşliğinde serginin kurdelesi Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından kesildi. Kurdelenin kesilmesi ile birlikte Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun genç şefi Murat Sezar'ın kanunundan çıkarttığı güzel sesler eşliğinde sergi salonundaki tüm eserleri tek tek inceleyen Alıcık, eserlere ait bilgileri yaratıcılarından alarak eserlerin sahipleri ile eserlerinin başında fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.
(MB-Y)

05.05.2017 10:01:06 TSI
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