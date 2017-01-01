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Ani kalp durmasında ilk müdahale hayat kurtarıyor

- Adana Tren Garı'nda vatandaşlara, ani kalp durması halinde yapılması gerekenlerin anlatıldığı "Temel Yaşam Desteği Eğitimi" verildi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Resüsitasyon Derneği ve Beşocak Rotary Kulübü işbirliğiyle vatandaşlara, ani kalp durması halinde yapılması gerekenlerin anlatıldığı "Temel Yaşam Desteği Eğitimi" verildi.

Ani kalp durması konusunda toplumun farkındalık ve bilinç düzeyini artırmayı, uzun vadede ise ani kalp durmasına bağlı ölum oranlarını azaltmayı amaçlayan "Hayata El Ver" Projesi kapsamında Adana Tren Garı önünde gerçekleştirilen etkinlikte, gara girip çıkan yolcular ile yoldan geçenlere, kalbi basit adımlarla yeniden çalıştırmanın yolları uygulamalı olarak anlatıldı.

Ani kalp durmalarında hayati önem taşıyan ilk müdahale konusunda toplum bilincinin artırılmasının önemine vurgu yapan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Akın Enes, gerçekleştirdikleri etkinliğin bu açıdan önemli bir adım olduğunu belirtti. Enes, "Ani kalp durmasında, sadece ellerimizi kullanarak ve ortamda varsa, eğitimini de almışsak şok cihazı uygulayarak bir insanı tekrar hayata döndürme şansımız çok yüksektir. Ve bu bir insanın hayatına el vermektir" dedi.



"İlk dakikalar çok kıymetli"

Etkinliği düzenlemelerindeki temel amacın, toplumda 'ani kalp durması ve yapılabilecek ilk tıbbi müdahaleler' konusunda farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şule Akın Enes, şunları kaydetti:

"Ani kalp durmasında profesyonel sağlık yardımı gelene kadar geçecek olan ilk dakikalar çok kıymetlidir. Bu dakikalarda doğru ve etkin bir temel yaşam desteği ile bir kişiyi yeniden hayata döndürmek mümkündür. Üstelik ortamda 'otomatik eksternal defibrilatör', yani otomatik şok aleti kullanma şansı varsa kişiyi hayata döndürme şansı yüzde 90'ın üzerine çıkacaktır."

Prof. Dr. Şule Akın Enes, yaşama döndürme başarısını önemli derecede değiştiren ve eğitimini alan herkes tarafından kullanılabilen şok cihazlarının, yoğunluğun olduğu bölgelerde bulunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetinde, profesyonel yardım gelene kadar uygulanması gereken, 'temel yaşam desteği' olarak adlandırılan HEV yapay dolaşım ve solunum desteği ile şok cihazı kullanımını vatandaşlarımıza öğrettik. Bugün bu eğitimi alan kişiler artık ani kalp durmaları konusunda daha bilinçli hareket edecektir" dedi.

Etkinlikte Adana Beşocak Rotary Kulübü, her gün binlerce yolcunun kullandığı Adana Tren Garı'na otomatik eksternal difibrilatör hediye edildi.

(ELF-Y)



05.05.2017 10:01:53 TSI

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