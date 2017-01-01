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Üniversitelilerden köy okullarına kıyafet yardımı



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencileri iki köy okulundaki öğrencilere kıyafet yardımında bulundular.

Topluma hizmet uygulamaları şehir merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Ezinepazar ve Sarımeşe köylerine gittiklerini belirten danışman Doç. Dr. Aslıhan Sezgin, "Tahmin ettiğimizin çok ötesinde bir katılım oldu. Hatta çoğu personelimiz yeni kıyafetler alarak bu kampanyaya katıldı. Topluma hizmet grubumda yer alan öğrencilerim de yardımların toplanması, yaş grubu ve cinsiyete göre ayrılıp düzenlenmesi konusunda yoğun çaba ve emek sarf etti" dedi.

Üniversite öğrencileri de kendilerini karşılayıp yemek ve çay ikramında bulunan okul müdürü Orhan Cesur'a, öğretmenlere teşekkür ettiler.

(MÇ-SLH-Y)



05.05.2017 10:04:18 TSI

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