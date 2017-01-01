ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu yapıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:00
Aydın Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu yapıldı
Aydın Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu yapıldı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.
Aydın Tariş Toplantı Salonunda yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, 26 Ağustos 2016 tarih 29813 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve bu yönetmeliğe göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve birliklerin kullanımına sunulan ana sözleşme görüşülerek, birlik tarafından kabul edildi.
Olağanüstü Genel Kurulda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Koşar, birlik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Koşar, "Bugün burada bakanlık tarafından birliklerin kullanımına sunulan ana sözleşmeyi görüşmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Yönetim kurulu olarak birliğimizi kuruluş amacımıza uygun kanunlar doğrultusunda bakanlığımız bünyesindeki il ve ilçe müdürlüklerimiz ile beraber yetiştiricilerimize daha iyi hizmet vermek için çalışmaktayız. İlk olarak Adana ilinde yapılan Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısına katılarak, bu toplantıda destekleme tutarlarının arttırılmasını talep ettik. Yine birliğimizce geçmiş yıllarda başlatılan Koç/Teke Test İstasyonu Projesi kapsamında bulunan koç ve tekelerin projenin sonlanmış olması sebebiyle il müdürlüğümüzün önderliğinde oluşturulan komisyonda açık arttırma usulü ile birliğimizi zarara uğratmadan satışını yaptık. Aynı zamanda Karya Koyunu, Kıl Keçisi ve Kıvırcık Koyunu projeleri devam ediyor" dedi.
Birlik olarak ileride birçok proje yapmayı palnladıklarından bahseden Koşar, "Başta Nazilli ilçemiz olmak üzere diğer ilçelerimizde de şubeler açmayı düşünüyoruz. Birliğimize ait tam donanımlı bir küçükbaş işletmesi kurarak, damızlık koç ve teke yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca birliğimize yakışır bir hizmet binası almayı da planlıyoruz" dedi.
Önceki yönetim kurulu tarafından yapılan ve genel kurulda ibra olmayan birlik bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin açıklamalarda bulunan Koşar, "Bakanlık müfettişlerince yapılan denetim sonucunda birliğimize tebliğ olan idari tanzim tedbirleri gereği önceki yönetim kurulu tarafından yapılan ve 24 Aralık 2016 yılında yapmış olduğumuz genel kurulumuzda ibra olmayan birlik bütçesinden fazla ödenen 117 bin 588 TL harcırah önceki yönetim kurulundan rızaen istenmiş, ödenmemesi durumunda yargıya intikal ettirilerek birlik bütçesine gelir kaydedilecektir. Önceki yönetim kuruluna karşı açılan Demirbaş ve Stopaj gelir vergilerinin zamanında ödenmediği için birliğimize çıkan 81 bin 813 TL gecikme faizi yargıya intikal ettirilerek takibi yapılmaktadır. Birlik olarak önceki dönemlerde uğradığımız zararları giderebilmek için elimizden gelen çabayı sarfediyoruz" dedi.
Birlik Başkanı Nazmi Koşar'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri görüşülerek oylamaya sunuldu.
Toplantı sonunda birlik üyelerine pide ve ayran ikram edildi.
Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına Bakanlık temsilcileri, Aydın Gıda Tarım il ve ilçe Müdürlüğü yetkilileri, Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Koşar, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör ve üyeler katıldı.
(OD-

05.05.2017 10:09:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nazilli'de istihdam seferberliği sürüyor
YEREL

NAZİLLİ'DE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR
Efeler Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor
YEREL

EFELER BELEDİYESİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEYE DEVAM EDİYOR
Karaer; &quot;Ebelerimiz büyük bir özveriyle hizmet ediyor&quot;
YEREL

KARAER; "EBELERİMİZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE HİZMET EDİYOR"
Nazilli Belediyesi resim kursiyerlerinin hazırladığı eserler görücüye çıktı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ RESİM KURSİYERLERİNİN HAZIRLADIĞI ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Bu çocuklar alkışlanır
YEREL

BU ÇOCUKLAR ALKIŞLANIR
Başkan Ülken'den kız analarına ve genç kızlara uyarı
YEREL

BAŞKAN ÜLKEN'DEN KIZ ANALARINA VE GENÇ KIZLARA UYARI
Aydın'da &quot;Beyaz Kod&quot; sorumlularına eğitim verildi
YEREL

AYDIN'DA "BEYAZ KOD" SORUMLULARINA EĞİTİM VERİLDİ
ADÜ Söke İşletme Fakültesi ilk mezunlarını verdi
YEREL

ADÜ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ İLK MEZUNLARINI VERDİ
ADÜ'nün uluslararası öğrencileri, kültürlerini tanıttı
YEREL

ADÜ'NÜN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ, KÜLTÜRLERİNİ TANITTI
FETÖ'den aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı
YEREL

FETÖ'DEN ARANAN ŞÜPHELİ YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI
Aydın'da turizmin sorunları konuşuldu
YEREL

AYDIN'DA TURİZMİN SORUNLARI KONUŞULDU
Aydın'daki cinayet
YEREL

AYDIN'DAKİ CİNAYET
Başkan Alıcık, Tanrıdağ Türkçüler Derneğinin etkinliğe destek verdi
YEREL

BAŞKAN ALICIK, TANRIDAĞ TÜRKÇÜLER DERNEĞİNİN ETKİNLİĞE DESTEK VERDİ
17 suçtan aranan zanlı Didim'de yakalandı
YEREL

17 SUÇTAN ARANAN ZANLI DİDİM'DE YAKALANDI
Terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası
YEREL

TERÖR PROPAGANDASI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET İDDİASI
Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı yapıldı
YEREL

DİDİM BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI YAPILDI
Didim Esnaf Odası resmen hizmete açıldı
YEREL

DİDİM ESNAF ODASI RESMEN HİZMETE AÇILDI
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Söke Belediyesi'nden hatırlatma
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ'NDEN HATIRLATMA
Kuşadası'nda bağlama resitali
YEREL

KUŞADASI'NDA BAĞLAMA RESİTALİ
Buharkent yağmur ve doluya teslim oldu
YEREL

BUHARKENT YAĞMUR VE DOLUYA TESLİM OLDU
Efeler hafta sonu eğlenceye doyacak
YEREL

EFELER HAFTA SONU EĞLENCEYE DOYACAK
Başkan Kale tesisleri hizmete açıyor
YEREL

BAŞKAN KALE TESİSLERİ HİZMETE AÇIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!
YAŞAM

STRES ÇARKININ TALİHSİZ MUCİDİ BAKIN NASIL BİR HAYAT YAŞIYOR!

 1
  • 2 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...
  • 3 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...
  • 4 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!