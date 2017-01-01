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Belediye meclis salonunda yerel yönetim dersi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Kurtuluş Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ve Alpaslan İlkokulunun öğrencileri, yerel yönetimler ve çalışmalarını konu alan derslerini Salihli Belediyesi Meclis Salonunda yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ilkokul öğrencileri sosyal bilgiler dersinin konusu olan yerel yönetimler ve çalışmalarını Salihli Belediyesinin Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Öğretmenleri Yahya Gümüş, Hüseyin Günaydın, Koray Çağılcı ve Suat Bakar eşliğinde meclis sıralarına oturan öğrencilere, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye ve belediyenin yapması gerekenleri, yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattı. Ziyarette, Başkan Yardımcısı Karaoğlu, öğrencilere yerel yönetimler hakkında bilgiler verirken öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı. Program sonunda öğrenciler ile öğretmenleri Yahya Gümüş, Hüseyin Günaydın, Koray Çağılcı ile Suat Bakar yakın ilgisinden dolayı Başkan Yardımcısı Karaoğlu'na teşekkür etti.



Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti

Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Solak ve Okul Aile Birliği üyeleri Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetimi, eğitime verdiği katkılardan dolayı Başkan Kayda'ya ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti. Nezaket ziyaretlerinden dolayı Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Solak ve Okul Aile Birliği üyelerine teşekkür eden Başkan Kayda, eğitime her zaman destek vereceğini söyledi.

(BA-SC)



05.05.2017 10:13:02 TSI

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