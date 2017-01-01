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Nilüfer'de çocuklar kendi sokaklarını tasarladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:08
Nilüfer'de çocuklar kendi sokaklarını tasarladı
Nilüfer'de çocuklar kendi sokaklarını tasarladı

(Fotoğraflı)

Abdullah Çibir - Samet Doğru
BURSA (İHA) - Bursa'da kendi sokaklarını tasarlayan 3-6 yaş grubundaki çocuklar 'Çocuk Sokağı Projesi'nin tanıtım toplantısında sergiledikleri eserlerle gözler önüne serdi.
Nilüfer'de çocuklar Türkiye'ye örnek bir projenin daha altına imza atmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu'nun ortak girişimiyle geliştirilen Çocuk Sokağı Projesi'nde ilk adım atıldı. 3-6 yaş grubundan çocukların tasarladığı Çocuk Sokağı Projesi'nin tanıtımı, projenin gerçekleştirilmesi planlanan Nilüfer Çamlıca Mahallesi Lale Sokak'ta yapıldı.
Çocuk Sokağı Projesi'nin tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çocukların iyi eğitilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Bozbey, "Çocuklarımızı geleceğimiz olarak görüyorum. Hem iyi eğitilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda kendi yaşam alanlarını da belirleme haklarının olduğunun farkına varmaları gerekiyor. bu geleceğimiz açısından son derece önemli bir kavramdır. Bizler çocuklarımız arasından çok önemli yöneticiler çıkacağına inanıyoruz. Çocukların, daha özgür ortamda sorgulayan ve araştıran, özgürlüklerini her zaman savunan demokrasi içerisinde bir ülkede büyümesini ve dünya insanı olmasını istiyoruz" diye konuştu.
Projede yer alan çocuklara sertifikaları da verilen etkinlikte minik öğrenciler Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Çamlıca Mahalle Muhtarı Orhan Öztürk ile birlikte günün anısına pasta kesti. Çocukların hayal ettiği sokak tasarımlarının sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.
Tasarımı tamamlanan Çocuk Sokağı Projesi'nde Çamlıca Mahallesi'ndeki Lale Sokak trafiğe kapatılarak çocukların istediği şekilde düzenlenecek. Çocuklar da kendi tasarladıkları sokakta gönüllerince oyun oynayabilecek.
(AÇ-İHS

05.05.2017 10:16:25 TSI
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