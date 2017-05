YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SANKO Sanat Galerisinde Sergi

GAZİANTEP (İHA) - Ressam Prof. Dr. Zafer Gençaydın, 39'uncu kişisel resim sergisini, bölgede sanatın ve sanatçının buluşma adresi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde açtı.

Sergi açılışına, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, Sanko Park Müdürü Niyazi Büyükaksu, Sanko Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeliğinden 2008 yılında emekli olan Prof. Dr. Gençaydın, eğitimin en önemli amaçlarından birisinin "meraklı insan tipi yetiştirmek, merak uyandırmak" olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gençaydın, "Bilim ve sanat meraklı insan işidir. İnsan sanat yoluyla kendini ifade eder. Bilim yoluyla da doğayı tanır. Bilimle sanat paraleldir. Bilim yokken sanat vardı. Bilim son 350-400 yıldır insan hayatında etkin bir rol oynuyor. Sanat ise insanlığın var oluşundan itibaren var. Sanat dinlerle yaşıttır. Bilimin sanattan öğreneceği daha çok şeyler var" dedi. Sanatın, sanatçının ve bilim insanının birbirinden ayrı değil, beraber çalışması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gençaydın, "Her bilimle uğraşan bilim insanı, her sanatla uğraşan sanatçı değil, düşünce ürünü olmayan hiçbir şey de sanat eseri değildir. Çocuklar dahil olmak üzere resim yapmak insanın kendini keşfetmesidir. İnsanın keşfetmesi evreni keşfetmesidir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur" diye konuştu.

"Sanat hayatın zorunlu devamdır. 'Sanatsız bir yaşam boş geçmiştir' Bu söz tamamen sanatçılar ait bir söz değildir. Gerçeğin ta kendisidir" diyen Prof. Dr. Gençaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat insanoğlunun var olduğu günden beri vardır. Mağara resimlerinden bu yana yaşamı sürdürme aracıdır. Benim içinde yaşamı sürdürebilmektir. Mağaralarda duvara yapılan resimler aslında sanat yapmak için değil hayatı sürdürmek için yapılmıştır. Dekoratif ve estetik bir amaç gütmeyen bu resimler hayvan resimleriyle başlamıştı. Bu resimler genellikle av sahneleridir."

Eserler her coğrafyada koleksiyonlarda

Almanya, İtalya, Fransa, İsrail, Belçika, Hollanda, İsveç, ABD, Kuveyt, Pakistan, Avusturya, Bulgaristan, Kanada, İspanya, Belçika ve Güney Kore'de de resmi ve özel koleksiyonlarda eserlerinin bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Gençaydın, "Bilime ve teknolojiye yapılan yatırım kadar sanata yapılacak yatırımlar da önemlidir. Bilgisiz toplumlar cahildir. Sanatsız toplumlar ise barbardır. Sanatı güçlü olan toplumlar hep uygarlığa öncülük yapmıştır. Soyut düşünebilmek nesnel düşüncenin aşamasıdır. Hiçbir alışveriş merkezinde böyle bir galeri görmedim. Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açmaktan çok mutluyum. Özellikle soyut çalışan bir sanatçıyı böyle bir galeride konuk etmek ağırlamak son derece modern üst düzeyde bir sanat anlayışına ve estettik bir kültüre sahip olmak demektir" ifadelerine yer verdi.

Ankara Resim Heykel, DYO, Anadolu, Hacettepe, Gazi, İstanbul Modern gibi müzelerde eserlerinin yer aldığını anlatan Prof. Dr. Gençaydın, "Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldım ve ödüller aldım. Üç kitabım ve çok sayıda deneme ve araştırma yazıları yayınlandı. Sanatçı için resim, kişinin el yazısı gibidir ve iç dünyasının katıksız dışavurumudur. Almanya'da 'Yeni Vahşiler Grubu'yla başlattığım soyut dışavurumcu resim anlayışını ısrarlı bir şekilde sürdürdüm. Sanatçı, yaşama ve sanata dinamik bir süreç olarak bakmalıdır. Her şey devingen ve gerilim yüklüdür. Çalışmalarımda insan, doğa ve toplumsal olayların dramatiğini yansıtan öğeler ön plana çıkmaktadır. Bu sergide 15 adet değişik boyutlarda yağlı boya eserim var. Sergime ev sahipliği yaptığı için Sanko Sanat Galerisi yönetimine ve Sanko Ailesine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sanko Sanat Galerisi'nin 2004 yılında açıldığını ifade eden Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise "her geçen gün galeriye olan talep ve ziyaretçi sayısı artıyor. Gelecek yılın sergi programı şimdiden hazır hale gelmiş durumda. Sanko Sanat Galerisi olarak sanatın ve sanatçının her daim yanındayız" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra, sanatçının Gaziantepli sınıf arkadaşı resim öğretmeni Selahattin Altınok, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını Prof. Dr. Zafer Gençaydın'a takdim etti.

Ressam Prof. Dr. Zafer Gençaydın'ın, Sanko Sanat Galerisi'ndeki kişisel resim sergisi 1 Haziran 2017 tarihine kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sanatçı

Ankara'da 1941 yılında dünyaya gelen Zafer Gençaydın, 1959'da Malatya Akçadağ İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Sakarya-Akyazı Güvençler Köyü İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Gençaydın, 1962'de girdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümünü bitirdikten sonra Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu ve Ankara Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulu'nda Resim Öğretmeni olarak görev yaptı. Gençaydın, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı İhtisas Öğrenimi Bursu Sınavını kazanarak, 1971'de Federal Almanya'da dil okuluna (Goethe Institut) gitti. 1972'de Berlin Devlet Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda Prof. HansJaenisch ve Prof. Peter Ackermann Atölyelerinde Serbest Resim Öğrenimine başlayan Gençaydın, 1977 yılında "MEISTERSCHÜLER" unvanı alarak mezun oldu. Aynı dönemde Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu Görsel İletişim Bölümü'nde "Film Yapısının Temelleri, Resim-Ses İlişkileri Seminerine katılan ve Schöneberg Halk Yüksekokulu'nda "Video Sanatı" ile ilgili çalışmalar yapan Sanatçı, Federal Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Doğu Almanya'da müze, galeri ve sanat yapıtlarıyla İlgili araştırma ve inceleme gezileri yaptı. 1978'de Türkiye'ye dönen ve 1983 yılına kadar Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Gençaydın, 1980 - 1981 döneminde ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde "Mimaride Renk" konusunda ders verdi.Sanat, sanat eğitimi gibi konularda birçok konferans veren Gençaydın, süreli ve süresiz TV ve radyo programlarında sanat ve sanat eğitimi üzerine konuşmalar yapmaktadır. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyeliğinden emekli olan Gençaydın, çalışmalarını özel atölyesinde sürdürmektedir.

05.05.2017

