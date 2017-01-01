Portreler-Suretler sergisi açıldı
(Fotoğraflı)
Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Portreler-Suretler Resim Sergisi açıldı.
Lüleburgaz Belediyesi fuaye alanında organize edilen, Damla Bozkurt Öztoprak ve Orçun Kılıçoğlu'nun hazırladığı portreler-suretler sergisinin açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Necmi İnci yaptı. Kurdele kesiminden sonra Başkan Yardımcısı İnci ve beraberindekiler Damla Bozkurt Öztoprak ve Orçun Kılıçoğlu'nun resimlerinin yer aldığı sergisini gezerek bilgi aldı.
Portreler-Suretler Resim Sergisi 7 Mayıs tarihine kadar Lüleburgaz Belediyesi girişindeki Fuaye Alanında gezilebilecek. Damla Bozkurt Öztoprak, sergiye gelen konuklara teşekkür etti.
(KA-MEF-Y)
05.05.2017 10:22:19 TSI
NNNN