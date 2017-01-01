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Vali Çakacak'tan yeni POMEM Müdürüne ziyaret



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü olarak atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ağırkaya'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

POMEM İdari Hizmet Binası önünde POMEM Müdürü Zafer Ağırkaya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Çakacak, daha sonra makama geçerek POMEM Müdürü Ağırkaya ile bir süre görüştü. Ağırkaya'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Çakacak, Ağırkaya'nın daha önceki görevlerinde olduğu gibi Mersin'de de aynı özveri ile çalışacağına inandığını dile getirerek, başarılar diledi.

Çakacak'a, göstermiş olduğu nezaketten ve vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Ağırkaya ise Mersin'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ağırkaya, Vali Çakacak'a, POMEM'de eğitim gören polis adaylarının durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

(KYM-Y)



05.05.2017 10:22:36 TSI

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