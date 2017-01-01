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Tekirdağ Şehir ve Kültür sempozyumu



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği tarafından 'Tekirdağ Şehir ve Kültür" konulu sempozyum düzenlendi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Erdal Eren, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Ceylan, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneğinin, Tekirdağ tarihine dair çalışmalar ve etkinlikler yaparak ilin tarihini gelecek nesillere aktardığını ifade ederek, "Bu vesile ile ilimize değer katacağına inandığım, bu organizasyonu hazırlayan Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol ve ekibine teşekkür eder sempozyumun tüm katılımcılar için verimli geçmesini temenni ederim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, Tekirdağ'ın zengin bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Bugün Tekirdağ'ımızın tarihini ve kültürünü ele alarak burada bulunmamıza vesile olan herkese teşekkürlerimi sunarım. Zengin bir tarihi olduğu kadar zengin bir kültürü de olan Tekirdağ'ı Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz sanıyorum. Atatürk'ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal topraklarımızda doğmuş, şehrimizin birçok yerine adı verilmiştir. İkinci Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Topraklarını önemli olaylarla çok kez şereflendirdiği Tekirdağ'da 23 Ağustos 1928 tarihinde harf devrimi ile ilgili olarak Tekirdağ ve Tekirdağlılardan memnuniyetini dile getirmiştir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün 19. Fırkayı Tekirdağ'da kurduğunu da unutmamak gerektiğini belirtmek isterim. Üçüncü Kemal ise Balkanlar'da doğmuş olan Yahya Kemal Beyatlı'dır. Kendisi Tekirdağ Milletvekilliği yapmış, topraklarımıza olan ilgisini ve bağlılığını şiirlerinde de ifade etmiştir. Kısacası her gün büyüyen şehrimizi, tarihiyle, kültürüyle, modern şehircilik anlayışıyla Tekirdağlılara yakışır bir hale getirmeyi görev edindiğimi burada bir kez daha söylemekten mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, araştırmacı ve akademisyenler, Tekirdağ tarihi, kültürü ve şehirleşmesi hakkında hazırladıkları sunumlar eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi.

(YG-MEF-Y)



05.05.2017 10:24:31 TSI

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