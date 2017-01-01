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Siirt'te '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:16
Siirt'te '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı
Siirt'te '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Atatürk Anadolu Lisesi ve İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle bilim şenliği düzenlendi.
Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen açılışın ardından fuarda yer alan eserlerin tanıtımı yapıldı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda yer alan birbirinden ilginç ve güzel fikirlerin ürettiği çok sayıdaki projeyi inceleyen Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Kuş, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini kutladı, bilim fuarının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tür çalışmaların, öğrencileri bilimsel çalışmaya teşvik ettiğini kaydeden Kuş, bilimsel çalışmaların günlük yaşama uyarlandığını, dolayısıyla öğrencilerin özgüveninin gelişiminde çok olumlu etki oluşturduğunu söyledi.
(MND-MP-Y)

05.05.2017 10:24:57 TSI
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