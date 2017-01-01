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Salihli Devlet Hastanesinde çevre düzenlemesi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Çevre ile ve ilçelerden gelen hastalara verdiği hizmetlerle bölge hastanesi konumunda olan Manisa'nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi'nde gerek çevre düzenlemesi gerekse polikliniklerde yapılan çalışmalarla hastalar ve hasta yakınları rahat bir nefes aldı.

Vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Gürsoy, "Hastanemizde yatan hastalarımız kadar, çevre ilçelerden günü birlik gelen hastalarımıza da bekleme sürelerinde bahçede daha sağlıklı ve daha güzel bir ortamda bekleme ortamı yaratabilmek için bahçemizi adeta sil baştan yeniledik. Hastane içerisinde poliklinik katındaki tüm oda ve koridorlar boya badana yapıldıktan sonra bahçe duvarlarımızın da iç ve dış bakımı yapılıp boya ve badana işlemleri bitirildi. Yeni ağaçlar, yeni çiçekler, yeni koyduğumuz banklarla hasta ve hasta yakınlarımıza yakışan bir bahçe düzenlemesi yaptığımıza inanıyorum. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar." dedi.

(BA-SC)



05.05.2017 10:25:50 TSI

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