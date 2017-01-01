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Trakya kalkınma ajansı 2017 yılı teknik destek programını ilan etti

- TRAKYAKA eğitime kaynak aktarmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği yanı sıra Teknik Destek Programları ile Bölgeye kaynak aktarmaya devam ediyor.

2017 Yılı Teknik Destek Programları ilanı ile ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Ajansımız güdümlü proje destek programının yanı sıra teknik destek programı aracılığıyla da bölgemize kaynak aktarıyor. Bu yıl kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larımızın yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim veya danışmanlık ile insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine destek olacağız. 2017 Yılı Teknik Desteği Programının Bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



2017 yılı doğrudan faaliyet desteği programı ile bölgeye 600 bin TL aktarılacak

Trakya Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2 Mayıs 2017 tarihinde ilan edilen Teknik Destek Programı kapsamında 600 bin TL'lik kaynak Trakya'ya aktarılacak. Yerel Yönetimler, üniversiteler, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri, Birlik ve Kooperatifler ve adı sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin başvurabileceği Teknik Destek Programı çerçevesinde proje başına 15 bin TL karşılıksız hibe desteği sağlanıyor. Teknik Destek programına ilişkin detaylı bilgiler Ajansın resmi internet sitesi olan www.trakyaka.org.tr 'de yayınlanan başvuru rehberlerinde bulunuyor. En fazla bir ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla teknik destekten yararlanacakların aynı yıl içerisinde alabilecekleri teknik destek sayısının ikiyi geçemeyeceği belirtilirken, teknik destek için son başvuru tarihi 29 Aralık 2017 Cuma saat 18.00 olarak belirlendi.

(HLD-MEF-Y)



05.05.2017 10:28:28 TSI

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