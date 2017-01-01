ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GKV Kariyer Günlerinde mimarlık ve mühendislik tanıtıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:25
GKV Kariyer Günlerinde mimarlık ve mühendislik tanıtıldı
GKV Kariyer Günlerinde mimarlık ve mühendislik tanıtıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Geleneksel Kariyer Günleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eski mezunları mimarlık ve mühendislik mesleklerinin tanıtımıyla ilgili söyleşi düzenlendi.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen ve eski mezunlarıyla öğrencilerin buluştuğu Kariyer Günleri sürüyor. Etkinlik kapsamında Mimarlık ve Mühendislik Günü çerçevesinde bu kez de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eski mezunlarından Mimar Kamil Samlı, İnşaat Mühendisi Özgür Muşlu ve Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ GKV'li öğrencilerle buluşarak mesleki kariyerleri hakkında bilgiler verdiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kariyer günlerinde mimarlık ve mühendislik konularında merak edilen soruları da yanıtlayan Mimar Kamil Samlı, İnşaat Mühendisi Özgür Muşlu ve Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ başarıya giden yolun sırlarını da açıkladılar. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eski mezunlarıyla buluşmanın sağlandığı kariyer günlerinin büyük bir fayda sağladığını ifade eden öğrenciler geçmiş yıllarda aynı sıralarda okuyan öğrencilerin günümüzde mesleki anlamda güzel yerlere gelmiş olmalarını görmenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti
Mesleklerini tanıttılar
Mesleki seçim aşamasındaki öğrencilerin geleceklerini yönlendirmek ve seçimlerine yardımcı olmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen kariyer günlerinin önemine değinen Gaziantep Kolej Vakfı Rehberlik Zümre Başkanı İpek Kundak, "53 yıldır eğitim alanında önemli hizmetler gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları özellikle lise öğrencilerine yönelik düzenlediği kariyer günlerinde kendi mezunlarını ağırlayarak öğrencilere bir çok meslek dalı hakkında bilgiler verilmesini sağlamaktadır. Bugün konuk olarak ağırladığımız eski öğrencilerimiz meslekleriyle ilgili bilgiler verdikleri gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında edindikleri deneyimlerini de öğrencilerimizle paylaşmakta, üniversite yıllarıyla ilgili okullarımızdan aldıkları destekler ve bu desteklerle birlikte elde ettikleri kazanımları yaşamlarından kesitler halinde sunmaktadırlar. Böylece mevcut öğrencilerimiz geleceklerine yönelik mesleki seçimlerinde merak ettikleri bir çok konu hakkında aydınlatılmaktadır. Bu uygulamalarımız hafta boyunca sürecektir" dedi
Söyleşilerin sonunda GKV Özel Liseleri Müdür Yardımcısı Ülkü Ulutaş, konuşmacılar Mimar Kamil Samlı, İnşaat Mühendisi Özgür Muşlu ve Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ'a günün anısına birer çiçek vererek teşekkür etti.
(SD-Y)

05.05.2017 10:33:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantepli hububatçılardan Güneydoğu çıkarması
YEREL

GAZİANTEPLİ HUBUBATÇILARDAN GÜNEYDOĞU ÇIKARMASI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
SANKO Sanat Galerisinde Sergi
YEREL

SANKO SANAT GALERİSİNDE SERGİ
3. Altın Baklava Film Festivali
YEREL

3. ALTIN BAKLAVA FİLM FESTİVALİ
3. Altın Baklava Film Festivali
YEREL

3. ALTIN BAKLAVA FİLM FESTİVALİ
SANKO Okulları öğrencilerinin akıllı hamleleri 7 derece getirdi
YEREL

SANKO OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI HAMLELERİ 7 DERECE GETİRDİ
Gaziantep'te 121 yaşındaki Fatma nine hayatını kaybetti
YEREL

GAZİANTEP'TE 121 YAŞINDAKİ FATMA NİNE HAYATINI KAYBETTİ
Büyükşehir Gaziantepspor'dan Elazığspor taraftarına teşekkür
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DAN ELAZIĞSPOR TARAFTARINA TEŞEKKÜR
Tahmazoğlu'ndan Hıdrellez kutlaması
YEREL

TAHMAZOĞLU'NDAN HIDRELLEZ KUTLAMASI
Mavikentin yeni yolları asfaltlanıyor
YEREL

MAVİKENTİN YENİ YOLLARI ASFALTLANIYOR
MST ailesi Ankara'da yemekte buluştu
YEREL

MST AİLESİ ANKARA'DA YEMEKTE BULUŞTU
İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Gaziantep'te yapılıyor
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARI GAZİANTEP'TE YAPILIYOR
Gaziantep'te sahte yağ ve şampuan operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE SAHTE YAĞ VE ŞAMPUAN OPERASYONU
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI
Gaziantep'te Arapça tabelalar kaldırıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE ARAPÇA TABELALAR KALDIRILDI

azi mahallesinde taziye evi sorunu kalkıyor
YEREL

AZİ MAHALLESİNDE TAZİYE EVİ SORUNU KALKIYOR
Dr. Sait Mavi Anka'da hasta kabulüne başladı
YEREL

DR. SAİT MAVİ ANKA'DA HASTA KABULÜNE BAŞLADI
SANKO Üniversitesi öğrencisinin başarısı
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİNİN BAŞARISI
Çat Boğazı Barajında sözleşme imzalandı
YEREL

ÇAT BOĞAZI BARAJINDA SÖZLEŞME İMZALANDI
Gaziantep 2. kitap fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor
YEREL

GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri üniversiteleri mercek altına aldı
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTELERİ MERCEK ALTINA ALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!
YAŞAM

STRES ÇARKININ TALİHSİZ MUCİDİ BAKIN NASIL BİR HAYAT YAŞIYOR!

 1
  • 2 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...
  • 3 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...
  • 4 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!