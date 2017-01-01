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GKV Kariyer Günlerinde mimarlık ve mühendislik tanıtıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Geleneksel Kariyer Günleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eski mezunları mimarlık ve mühendislik mesleklerinin tanıtımıyla ilgili söyleşi düzenlendi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen ve eski mezunlarıyla öğrencilerin buluştuğu Kariyer Günleri sürüyor. Etkinlik kapsamında Mimarlık ve Mühendislik Günü çerçevesinde bu kez de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eski mezunlarından Mimar Kamil Samlı, İnşaat Mühendisi Özgür Muşlu ve Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ GKV'li öğrencilerle buluşarak mesleki kariyerleri hakkında bilgiler verdiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kariyer günlerinde mimarlık ve mühendislik konularında merak edilen soruları da yanıtlayan Mimar Kamil Samlı, İnşaat Mühendisi Özgür Muşlu ve Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ başarıya giden yolun sırlarını da açıkladılar. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eski mezunlarıyla buluşmanın sağlandığı kariyer günlerinin büyük bir fayda sağladığını ifade eden öğrenciler geçmiş yıllarda aynı sıralarda okuyan öğrencilerin günümüzde mesleki anlamda güzel yerlere gelmiş olmalarını görmenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti

Mesleklerini tanıttılar

Mesleki seçim aşamasındaki öğrencilerin geleceklerini yönlendirmek ve seçimlerine yardımcı olmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen kariyer günlerinin önemine değinen Gaziantep Kolej Vakfı Rehberlik Zümre Başkanı İpek Kundak, "53 yıldır eğitim alanında önemli hizmetler gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları özellikle lise öğrencilerine yönelik düzenlediği kariyer günlerinde kendi mezunlarını ağırlayarak öğrencilere bir çok meslek dalı hakkında bilgiler verilmesini sağlamaktadır. Bugün konuk olarak ağırladığımız eski öğrencilerimiz meslekleriyle ilgili bilgiler verdikleri gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında edindikleri deneyimlerini de öğrencilerimizle paylaşmakta, üniversite yıllarıyla ilgili okullarımızdan aldıkları destekler ve bu desteklerle birlikte elde ettikleri kazanımları yaşamlarından kesitler halinde sunmaktadırlar. Böylece mevcut öğrencilerimiz geleceklerine yönelik mesleki seçimlerinde merak ettikleri bir çok konu hakkında aydınlatılmaktadır. Bu uygulamalarımız hafta boyunca sürecektir" dedi

Söyleşilerin sonunda GKV Özel Liseleri Müdür Yardımcısı Ülkü Ulutaş, konuşmacılar Mimar Kamil Samlı, İnşaat Mühendisi Özgür Muşlu ve Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ'a günün anısına birer çiçek vererek teşekkür etti.

(SD-Y)



05.05.2017 10:33:34 TSI

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