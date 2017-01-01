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Demirkol öğrencilerle bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kariyer Günleri programı kapsamında Osmangazi Anadolu Lisesi öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaşıp hayata dair öğütler verdi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın öncülüğünde düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında Fevzi Demirkol, Osmangazi Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Mehmet İğrek'in de bulunduğu programda Demirkol, öğrencilere tecrübelerinden ve okul yıllarındaki hayatından bahsetti. Öğrencilere okumanın ve anlayarak çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ifade eden Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak gençlere yaptıkları çalışmalara da konuşmasında yer verdi.

Haliliye Belediyespor'un başarıları üzerinden, istenildiği taktirde insanın her şeyi başarabileceği mesajını veren Demirkol, gençliğin Çanakkale'deki, Kut'ül Amare'deki zor şartlar altında zafer kazanan ecdadını tanıyıp onları örnek alması gerektiğini anlattı.

Gençliğin şanlı tarihini bilmesinin ne kadar önemli olduğunun da altını çizen Başkan Demirkol, öğrencilere Çanakkale destanının anlatıldığı "1915 Çanakkale" kitabı dağıttı.

(AK-SD-Y)



05.05.2017 10:34:55 TSI

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