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Mardin'de 'Siyer Yarışması'nın finalleri yapıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:26
Mardin'de 'Siyer Yarışması'nın finalleri yapıldı
Mardin'de 'Siyer Yarışması'nın finalleri yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de ilk, orta ve liseler arasında düzenlenen "Siyer Bilgi Yarışması"nın finalleri yapıldı.
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4'üncüsü düzenlenen ilk, ortaokul ve liselerarası "Siyer Bilgi Yarışması"nın finalleri yapıldı. İlçe birincilerinin katıldığı finallere öğrenciler kıyasıya yarıştı. Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) konferans salonunda yapılan yarışmaya, Milli Eğitim Mardin Müdürü Yakup Sarı, şube müdürleri Abdurrahim Omuk ve Abdurrahman Ceylan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Hazreti Peygamberin hayatını anlatan Siyer-i Nebi Dersi'nin seçmeli olmasına rağmen öğrencilerin çok rağbet göstermesi kendilerini memnun ettiğini söyledi. Bunun sadece bilgi yarışması olmadığının altının altını çizen Sarı, Hazreti Peygamberi bilmek, örnek almak, hayatını çocuklara öğretmede etkili ve faydalı bir etkinlik olduğunu dile getirdi.
Yarışmanın sonunda katılımcı tüm öğrencilere hediyeler verildi
(MSK-MP-Y)

05.05.2017 10:35:07 TSI
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