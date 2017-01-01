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ATSO'dan 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Turkcell işbirliğinde hayata geçirilen, yazılım çağını yakından izlemek ve bu kapsamda proje geliştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin başladığını bildirdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde yürütülen çalışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Davut Çetin, projeyle kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte öne geçebilmelerini sağlamanın amaçlandığını belirterek, "Dünya artık dijital çağı yaşıyor. Teknoloji hayatımızın her alanına girmiş durumda. Bu çağı yakalayamayan girişimlerin hayatta kalma şansı olmayacak. TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde yürütülen çalışma, kadınları yazılım konusunda eğiterek mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmayı, kadınlarımızın bu alanlardaki girişimcilik ve istihdam kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Projede lise ve üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar hedeflendi" dedi.



Teknik danışmanlık ile projeler geliştirilecek

"Geleceği Yazan Kadınlar" projesinde yer almak isteyenlerin başvurularının internet üzerinden alındığını kaydeden Çetin, "İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olarak eğitimler verilecek. Kadınlar daha sonra, Turkcell'in teknik danışmanlığında projeler üretecek. Katılımcılar önce eğitim aldıkları illerde projelerini sunacak ve her ilin birinci ekibi belirlenerek İstanbul'da düzenlenecek finale katılacak. Finalistler İstanbul'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras'ın da olduğu büyük jüriye sunum yapacak. Tüm eğitimler 3 Haziran'da başlayacak ve 16 Temmuz'da tamamlanacak."



Kazananlar Silikon Vadisi'ne ziyaret hakkı kazanacak

Çetin, "Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi'ne ziyaret hakkı kazanacak. Ayrıca kendi illerinde de teknoparklarda, eğer katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı elde edecekler" diye konuştu.



Başvurular 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek

Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirlerin ise Turkcell Arıkovanı'nda fonlamaya açılacağını belirten Başkan Davut Çetin, "Geleceği Yazan Kadınlar' programı için başvuru 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna, gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar adresinden erişim sağlanabilir" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 10:35:32 TSI

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