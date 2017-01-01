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Ortaokul öğrencilerine okul tanıtımı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde okul tanıtımları çerçevesinde ortaokul son sınıf öğrencileri, Çok Programlı Anadolu Lisesinde buluştu.

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından organize edilen tanıtım programına Pazarlar Ortaokulu ve Sofular ortaokulu 8. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrencilere Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi ana binası ve pansiyon binası gezdirilerek okulun tanıtımı yapıldı.

Pazarlar Çok Programlı Anadolu lisesinin tanıtıldığı programında konuşan Okul Müdür Ali Dinçay, "Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi İlçemizin en eski ve en köklü eğitim kurumlarından biridir. Tarihi misyonumuz var. Pazarlar'ın en gözde okuluyuz. Bünyesinde İmam-Hatip Lisesi bölümünün yanında, Çocuk gelişimi bölümü ve Muhasebe Finansman bölümlerin olduğu bu okulumuza sahip çıkalım. Sınıflarımızda 15'er kişilik sınıf mevcuduyla, genç ve dinamik bir eğitim kadrosuyla verilen etkin bir öğretimin yanında 120 kişilik kız-erkek pansiyonuyla da oldukça sağlıklı bir ortamda barınma imkanları da vardır. Kuranı Kerimi güzel okumada kız öğrencimiz İl Birincisi olmuştur. Kız öğrencimiz Pazarlarımızın gurur kaynağı olmuştur. Bu yörenin insanı bu yörenin okullarında okuyarak il birincisi olabiliyorsa eğitimde kalite vardır.Müfredat aynı, çalışma ve gayret başarının anahtarıdır. Nesillerimizin iyi yetişmesi,ahlaklı yetişmesi,meslekli yetişmesi bizim için önceliktir.Olmazsa olmazlarımızdır" dedi.

Tanıtım programında Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Ensar ve Muhacir grup masalarında iki grup arasında Siyeri nebi bilgi yarışması yapıldı.

Salondaki öğrencilere de sorular sorularak çeşitli ödüller dağıtıldı.

Tanıtım programı sonunda Pazarlar ortaokulu ve Sofular ortaokulu 8.sınıf öğrencilerine ekmek arası köfte ve ayran ikram edildi.(MB-EFE)



05.05.2017 10:37:43 TSI

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