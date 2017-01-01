ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emet'te bilim fuarı açıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:30
Emet'te bilim fuarı açıldı
Emet'te bilim fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlenen Tübitak 4006 bilim Fuarı açıldı.
Ashaboğlu Ortaokulunda Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile açılan bilim fuarında çocukların hazırladığı 27 proje sergilendi. Emet ve Hisarcık belediyelerinden temin edilen çadırlarda eserlerini tanıtan genç bilim adamları, 2 gün boyunca halkla bilim fuarında buluşacaklar.
Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Özçelik, Bilim Fuarını açış konuşmasında bilim fuarlarının öğrenmeye meraklı, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığına vurgu yaparak,""Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle yaratıcılığın birleşmesidir. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda TÜBİTAK destekli 27 adet proje ortaya konulmuştur. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamalarını temenni ederiz. Fuara emeği geçen öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum" dedi
Daha sonra konuşan Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ülkelerin zenginliğinin para ve kaynaklarda değil, bilgiyi değerlendirebilme yetenekleri ile birlikte geliştiğini ifade etti.
Cöre,"Afrika da birçok ülkede altın zengini olmasına rağmen geri kalmış konumdadır. Demek ki zenginlik parayla değil. Ne kadar bilgiyi kullanabilir ve insanınızı geliştirebilirseniz, o kadar zengin ve güçlü olursunuz. Çok şükür bugün ülkemiz kendi savunma silahlarını, birçok alanda teknolojik üretimlerini kendisi üretmeye başlamıştır. Bizler inanıyoruz ki ülkemiz bilime ve eğitime verdiği önemi devam ettirerek daha da gelişecek, büyüyecektir "diye konuştu.
Müdür Cöre, törenlere katılan Belediye başkanı Mustafa Koca'ya da teşekkür ederek;"Başkanımız gerek okullarımızın çevre düzenlemesi, gerek malzeme desteği, gerekse araç teminlerinde her zaman yanımızda olmuşlardır. Eğitime ve çocuklarımızın eğitimine verdikleri destekler için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Fuarda okul öğrencilerinin görsel sanatlar ve teknolojik tasarım derslerinde bir yıl boyunca yaptığı çalışmalarda sergilendi.(EFE)

05.05.2017 10:38:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Müdür Halil Çetin: Başarı grafiğimiz her geçen yıl daha atıyor
YEREL

MÜDÜR HALİL ÇETİN: BAŞARI GRAFİĞİMİZ HER GEÇEN YIL DAHA ATIYOR
&quot;Ayakta yolculuk&quot; için güvenlik kemeri
YEREL

"AYAKTA YOLCULUK" İÇİN GÜVENLİK KEMERİ
Köydeki 'büyük hayır' etkinliğine 3 bin kişi katıldı
YEREL

KÖYDEKİ 'BÜYÜK HAYIR' ETKİNLİĞİNE 3 BİN KİŞİ KATILDI
Köy sakinlerinden mezarlık temizliği
YEREL

KÖY SAKİNLERİNDEN MEZARLIK TEMİZLİĞİ
Yol kenarında satılık kapı
YEREL

YOL KENARINDA SATILIK KAPI
Ortaokul öğrencilerine okul tanıtımı
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE OKUL TANITIMI
Gediz'de kayıtlar başladı
YEREL

GEDİZ'DE KAYITLAR BAŞLADI
Hisarcık Belediyesinin Kesin İdare Hesabı onaylandı
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESİNİN KESİN İDARE HESABI ONAYLANDI
Unutulan zafere unutulmaz kutlama
YEREL

UNUTULAN ZAFERE UNUTULMAZ KUTLAMA
Türk Sanat Müziği Gecesi katılımcılardan tam not aldı
YEREL

TÜRK SANAT MÜZİĞİ GECESİ KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI
Kütahya'da 2017'de 9 milyon fidan dikilecek
YEREL

KÜTAHYA'DA 2017'DE 9 MİLYON FİDAN DİKİLECEK
7'den 70'e Masa tenisi turnuvası
YEREL

7'DEN 70'E MASA TENİSİ TURNUVASI
Cemiyet'ten 'Basın İlan Kurumu Mevzuatı ve Yerel Basının Sorunları' konulu seminer
YEREL

CEMİYET'TEN 'BASIN İLAN KURUMU MEVZUATI VE YEREL BASININ SORUNLARI' KONULU SEMİNER
U19 takımlar Türkiye şampiyonası fikstür kura çekimleri Gediz'de yapıldı
YEREL

U19 TAKIMLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİKSTÜR KURA ÇEKİMLERİ GEDİZ'DE YAPILDI
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği bisiklet kafilesi Başkan Saraoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BİSİKLET KAFİLESİ BAŞKAN SARAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
'Komando' itfaiyeciler
YEREL

'KOMANDO' İTFAİYECİLER
EN ÇOK OKUNANLAR
Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
GÜNDEM

MEKKE'DEKİ KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...
  • 3 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...
  • 4 Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!