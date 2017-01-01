Yol kenarında satılık kapı
(Fotoğraflı)
Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde yol kenarında bulunan satılık kapı dikkat çekiyor.
Yaylagüneyi Küme Evlerinde Mevkiinde üzerine satılık yazılan çelik kapı yoldan geçenlerin ilgini çekiyor.
Tır şoförü Celil Ay, "Yoldan geçerken kapı dikkatimi çekti. Yol kenarına aracımı çektim ve geldim baktım. Satılık kapı yazıyor. Yurdum insanı manzarası. Çok düzgün bir kapı, ama satılmaktaki amacı nedir onu bilmiyoruz" dedi. (Tİ - EFE)
05.05.2017 10:40:44 TSI
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