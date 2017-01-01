Köy sakinlerinden mezarlık temizliği
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Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Dümrekulu köyü sakinleri, mezarlığın temizliğini hep birlikte yaptı.
Köylüler el birliğiyle köyün mezarlığında temizlik yaparak yabani ot ve ağaçları temizlediler. Ayrıca mezarların çevresini de düzenlediler.Köyün bayanlarının yaptıkları gözlemeler ile hep birlikte yemek yediler.Bu mezarlık temizliğini her sene yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, ''Her sene burada 7'den 70'e toplanıp köyün mezarlığını el birliğiyle temizliyoruz ve birlik beraberlik içinde burada yemek yiyoruz, bu bizim için önemli bi etkinlik. Başta köy muhtarımız Ali İhsan Başıkara olmak üzere bu birlikteliğe iştirak eden herkese teşekkür ederiz" dediler. (Tİ - EFE)
05.05.2017 10:43:05 TSI
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