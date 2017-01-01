AİÇÜ Futsal'da Türkiye 2'ncisi oldu
(Fotoğraflı)
Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Erkek Salon Futbol Takımı, Türkiye Üniversiteler Salon Futbol Turnuvasında Türkiye 2'nci oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Ege Üniversitesi'nin sahipliği yaptığı turnuvaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdi Kaya antrenörlüğünde katılan Üniversite Erkek Salon Futbol Takımı, 16 Grupta toplam 64 takımın yer aldığı Üniversiteler Arası Lig (ÜNİLİG) grup elemelerinde kendi grubunu şampiyon olarak tamamlayarak final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Yarı finalde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile karşılaşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 3-2'lik galibiyetle finale yükseldi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile oynanan final karşılaşmasının ardından Türkiye ikincisi olarak turnuvayı tamamladı.
(AG-AT-Y)
05.05.2017 10:43:07 TSI
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