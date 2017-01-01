Şehit uzman çavuş dualarla anıldı
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Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde sürdürülen bölücü terör örgütüne yönelik operasyon esnasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal mezarı başında dualarla anıldı.
Muş'un Varto ilçesinde sürdürülen operasyon esnasında 04 Mayıs 2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal, şehadetinin 1.yılında Bafra Garnizon Şehitliğindeki kabri başında dualarla yâd edildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal'ın anma törenine şehidin yakınları ile Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyeleri katıldı.
(ŞU-SLH-Y)
05.05.2017 10:43:19 TSI
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