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Gaziantepli hububatçılardan Güneydoğu çıkarması

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:35
Gaziantepli hububatçılardan Güneydoğu çıkarması
Gaziantepli hububatçılardan Güneydoğu çıkarması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Hububat Meslek Grubu üyeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, bölgesel iş birliğinin artırılması konusunda görüşmelerde bulundu.
Gaziantep Ticaret Borsası, yeni hasat sezonu öncesi Hububat Meslek Grubunda yer alan üyelerine yönelik, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerini kapsayan iş gezisi düzenledi. Türkiye'nin en önemli tahıl üretim merkezleri arasında gösterilen Güneydoğu Anadolu Bölgesinde borsa temsilcileri, hububat üreticileri, STK ve lisanslı depo işletmecileriyle bir ara gelme fırsatı bulan GTB üyeleri, sektörde yaşanan sorunlar ve bölgesel ticari iş birliğinin artırılması konularında istişarelerde bulundu. Mardin Ovasında ve Viranşehir'de hububat ekili tarım arazilerinde incelemelerde yapan Gaziantepli hububatçılar, iki gün süren bölge temaslarının ardından bereketli geçmesi beklenen hasat sezonu öncesi kente umutlu döndü. GTB Meclis Üyesi Ali Alagöz başkanlığında 30 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerin ilki, son yıllarda sulu tarımla birlikte hububat üretiminde önemli bir rekolte artışı kaydeden Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine oldu. Hububat Kompleksinde Viranşehirli üretici ve tüccarlarla bir araya gelen GTB üyeleri daha sonra Viranşehir Zahireciler Derneği Başkanı Remzi Atan'la görüştü. Viranşehir tarımı ve hububat rekoltesi hakkında açıklamalarda bulunan Atan, Gaziantepli hububatçılarla ticari iş birliğini üst noktala taşımak istediklerini ifade etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi iş gezisinin ikinci durağı olan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ise buğday pazarı esnafı ile görüşmeler yaparak tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Gaziantepli hububatçılar ayrıca Kızıltepe Ticaret Borsasını da ziyaret etti. Ziyarette, bölgenin önemli tahıl ambarlarından olan Kızıltepe Ovasında yetiştirilen tarımsal ürünler hakkında bilgiler aktaran Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, borsanın yürüttüğü çalışmalar, ileriye dönük projeleri ve yakın zamanda temeli atılması planlanan yeni hizmet binası hakkında da bilgiler verdi. Kızıltepe Zahireciler Dernek Başkanı Mehmet Şerif Öter ile de bir araya gelen GTB üyeleri, 600 tüccar ve sanayicinin ilçe ekonomisine yön verdiği Hububat Ticaret Merkezinde incelemelerde bulundu. GTB üyeleri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sürdürdükleri ziyaretlerin ikinci ve son gününde ise Diyarbakır'da temaslarda bulundu. İlk olarak Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurulu bulunan Cemaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin yöneticileriyle görüşen GTB üyeleri, 22 bin tonluk siloların bulunduğu alanı gezerek bilgiler aldı. GTB'li hububatçıların bölgede gerçekleştirdiği iş gezisinin son durağı ise Diyarbakır Ticaret Borsası oldu. Burada Borsa Başkan Vekili Şeyhmus Mete tarafından karşılanan GTB üyelerine Diyarbakır tarımı, ekonomisi ve ticareti hakkında açıklamalarda bulunuldu. GTB'nin hububat grubu üyelerini Diyarbakır'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mete, bölge illeri arasından ticari iş birliğinin geliştirilmesinin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. GTB Melis Üyesi Ali Alagöz ise GTB tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Alagöz, GTB'nin Et Borsası ve Hububat Emtia Merkezi gibi global projelerini ise en kısa zaman içerisinde Gaziantep ve bölge ekonomisine kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Ziyaret sonrası GTB üyeleri, Diyarbakır Buğday pazarında tüccar ve çiftçiler ile görüşerek yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
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05.05.2017 10:43:45 TSI
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