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Bakan Soylu'ya ziyaret

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:35
Bakan Soylu'ya ziyaret

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel'in öncülüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlıktaki makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve Milletvekili Danışmanı Emrah Bektaş ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Oldukça samimi ve verimli, bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Başkan Oral, Bakan Soylu'ya ilçeye gerçekleştirilen yatırımlar ve desteklerden dolayı teşekkür etti.
Yalova ve Altınova'ya hükümet tarafından çok önemli yatırımların gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Oral, "Bu yatırımların ilçemize gelmesini sağlayan hükümetimize, bakanlarımıza, İl Başkanımız Yusuf Ziya Öztabak'a, Milletvekilimiz Fikri Demirel'e, İlçe Başkanımız Hasan Zafer'e teşekkür ederim" dedi.
(MM-İHS

05.05.2017 10:43:49 TSI
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