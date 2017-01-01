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Muratpaşa Belediyesi 'Okullar Hayat Olsun' projesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında ders saatlerinde öğrencilerin sonrasında mahalle sakinlerinin kullanımına açılan spor salonlarının 5'incisi 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında Güzeloba İlkokulu, Dilşad Refizade İlkokulu, Ermenek Ortaokulu ve Namık Kemal İlkokulu bahçelerine spor salonlarını inşa eden Muratpaşa Belediyesi, 5'inci spor salonun inşaatına 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde devam ediyor.



Hem öğrencilerin hem mahallelinin

Proje aşamasından inşasına Belediyenin özkaynak düzenini içinde gerçekleştirilen spor salonu, ders saatleri içinde öğrencilerin kullanımına, bu saatler dışında okulun bulunduğu Yüksekalan Mahallesi sakinlerine kapılarını açacak. 755 metrekare alan üzerine inşa edilen 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda 2 soyunma odası, tuvalet, duş, lavabo, engelli tuvaleti, malzeme odası ve antrenör toplantı odası yer alıyor.



Oyak spor kompleksi yenilendi

Muratpaşa Belediyesi, bununla birlikte sporun bir kültür olarak ilçede yerleşmesi için Kızıltoprak Mahallesi'nde Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'ni de içine alan OYAK Spor Tesisleri'nde yenileme çalışmalarını tamamladı. 3 tenis kortu, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının bulunduğu komplekste zemin ve çizgi çalışmaları gerçekleştirildi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 10:45:38 TSI

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