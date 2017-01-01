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KMÜ'de proje hazırlama eğitimi



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KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Karaman Yatırım Destek Ofisi tarafından proje hazırlama eğitimi düzenlendi.

Uzmanlar Doğan Ali Onuralp ve Selim Gülhan'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğitimde, proje hazırlama süreci ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ajansların, yerel potansiyeli ve dinamikleri harekete geçirerek bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlayan organizasyonlar olduğunu söyleyen Doğan Ali Onuralp, ajansların aynı zamanda kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek hızlandırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak gibi hedefleri olduğunu belirtti. Onuralp, ajansların sağladığı mali desteklere de değinerek, "Ajanslar; faizsiz kredi, doğrudan finansman ve faiz desteğinin yanı sıra güdümlü proje desteği, proje teklif çağrısı, doğrudan faaliyet desteği ve aşamalı teklif çağrısı ile katılımcılara destek sağlamaktadır. Ulusal Ajans'a proje verebilmek için illa ki bir dernek veya kuruluşa üye olmanıza gerek yok. Beş genç bir araya gelerek ajansa proje verebilirsiniz. Burada önemli olan projenin bir ihtiyaca istinaden ortaya çıkması ve bu ihtiyacın karşılanması amacıyla tasarlanması gerektiğidir" dedi.

Selim Gülhan ise, Ulusal Ajansa yapılacak başvurularda izlenmesi gereken yöntemleri aktararak Proje Döngüsü Yönetiminin aşamalarını anlattı. Selim Gülhan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu döngü; proje fikrinin belirlenmesi, başvuru formunun doldurulup hibe açan kuruma gönderilmesi, kurumun projeyi değerlendirmesi, finansman, projenin uygulanması, projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde gelişir. Proje Döngüsü Yönetimi ilkeleri çerçevesinde kullanılan proje planlama ve uygulama teknikleri mantıksal çerçeve yaklaşımıdır. Mantıksal çerçeve yaklaşımı bir projenin hazırlanmasında ilk olarak ele alınması ve hazırlanması gereken adımdır."

Kalkınma Uzmanları Doğan Ali Onuralp ve Selim Gülhan eğitimin son bölümünde ise proje hazırlama aşamasında yapılan yanlışlara değinerek, bu konudaki tecrübelerini paylaştılar. Katılımcılara proje hazırlama konusunda ipuçları veren ikili daha sonra merak edilen soruları yanıtladılar.

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05.05.2017 10:46:36 TSI

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