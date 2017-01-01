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Başkan Yılmaz: "Hemşehri derneklerimiz bizim için çok değerli"

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:41
Başkan Yılmaz: "Hemşehri derneklerimiz bizim için çok değerli"
Başkan Yılmaz: "Hemşehri derneklerimiz bizim için çok değerli"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Bursa Samsun Dernekler Federasyonunu üyelerini ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Hemşehri derneklerimiz bizim için önemli. Tüm bu farklı kültürler, farklı hayat tarzları, gelenek ve görenekler, bizim zenginliğimizdir" dedi.
Bursa Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Savaş Otruş ve yönetim kurulu üyeleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Bursa Samsun Tanıtım Günleri'nde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür eden Savaş Otruş, "Bu şehirde yaptıklarınız Samsun içinde ve Samsun dışında yaşayan hemşehrileriniz tarafından her zaman takdir ediliyor ve projeleriniz herkese örnek gösteriliyor. Hemşerilerinizi yalnız bırakmadığınız için sizlere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Hemşehri dernekleri bizim zenginliğimiz"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Hemşehri derneklerimiz bizim için çok önemli. Sizler bizim kültür zenginliğimiz, farklılığımızsınız. Zaten en büyük zenginliğimiz de farklılığımız ve birçok kültürü içimizde barındırıyor olmamız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, daim eylesin" ifadelerini kullandı.
Ziyaret karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.
(SAM-SLH-Y)

05.05.2017 10:50:03 TSI
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