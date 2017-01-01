YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaer; "Ebelerimiz büyük bir özveriyle hizmet ediyor"

Karaer; "Ebelerimiz büyük bir özveriyle hizmet ediyor"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, "Ağır çalışma koşulları altında görevlerini yerine getirmeye çalışan ebelerimiz, sağlık sistemimizin önemli unsurlarından olmasına rağmen ne yazık ki hala hak ettikleri değeri görememektedir" dedi.



5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Baki Karaer, tarihin en eski mesleklerinden birisi olan ebelik görevini yerine getiren kişilerin yeni bir canlının dünyaya gelmesinde, anne ve çocuk sağlığı açısından kutsal bir görevi icra etmekte olduklarını söyledi.

Türkiye'de özellikle Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde büyük bir fedakarlık ve özveri ile görevlerini yapmaya çalışan ebelerin pek çok sorunu bulunduğunu savunan Karaer, "Doğum yaptırma, gebe takibi, loğusa ve yeni doğanın bakımı gibi çok önemli görevler üstlenen ebelerimiz; sunduğu bu sağlık hizmetine rağmen, yardımcı sağlık personeli olarak nitelendirilmekte, yüksek eğitim düzeyine ihtiyaç duyulmayan bir meslek grubu olarak görülmektedir. Sağlık-Sen olarak böyle kutsal bir görevi ifa eden sağlık çalışanlarının ekonomik açıdan bir an önce refaha kavuşturulması ve yıpranma payının biran önce çıkarılması gibi tüm sosyal ve ekonomik hakların iyileştirilmesini için mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

(MB-Y)



05.05.2017 10:50:34 TSI

NNNN

