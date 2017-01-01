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Köydeki 'büyük hayır' etkinliğine 3 bin kişi katıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:42
Köydeki 'büyük hayır' etkinliğine 3 bin kişi katıldı
Köydeki 'büyük hayır' etkinliğine 3 bin kişi katıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki 'Hayır etkinliği' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Kızılkoltuk köyünde, ikincisi Karakür Köyünde ve bu yıl üçüncüsü Sofular Köyünde düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'Büyük Hayır' etkinliği yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bildirildi.
Program öncesinde pankart ve afişlerle süslenmiş alanı gezen halk ve misafirler Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile ücretsiz kitap ve Kuran-ı Kerim dağıtımı yapıldı. Hayır yemeği ile devam eden program hayır yemeğinin akabinde İbrahim Değmen ve İsmail Ak hocaların sala, Kuran-ı Kerim ve Tesbihat programıyla devam etti. Sonrasında öğrencilerin hazırlamış olduğu birbirinden güzel şiirler ve gösteriler sergilendi.
Programa Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar, protokol üyeleri, sofular halkı ve çevre köylerden gelen misafirler katıldı.
Programda cahiliye dönemi adetlerinin ve cahiliye döneminde çekilen eziyetlerin anlatıldığı tiyatro büyük ilgi gördü. 6.sınıf öğrencilerinin hazırladığı peygamberimizin hicreti adlı gösterinin ardından öğrenciler protokol üyelerine ve halka gül dağıttı. Programın sonunda 4. Sınıf öğrencisi Nilüfer Karaköse, "Dua" adlı şiiri seslendirdi. Bu sırada izleyiciler gözyaşlarına hâkim olamadı ve duygu dolu anlar yaşadı.
Sofular İlk ve Ortaokulu Müdürü Erdoğan Aktaş, "Büyük Hayır programımız her geçen yıl daha büyük bir ilgi görmektedir. Öncelikle 3 bin kişilik bir organizasyonu yapabilecek desteği bize veren halkımıza teşekkür ediyorum. Evvelki yıl Kızılkoltuk'ta geçen yıl Karakür'de ve bu yıl Sofular'da bize her türlü desteği veren halkımız bu etkinliğin en büyük mimarıdır. Bizim amacımız okulumuza gelen öğrencilerimizin ailelerini ve köylerini ortak bir gaye etrafında toplamak. Bu gaye Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) olunca daha büyük bir anlam kazanıyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci ve halkımıza teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)

05.05.2017 10:50:45 TSI
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