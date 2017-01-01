YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor

Efeler Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ilçedeki çocukların özgürce vakit geçirebilecekleri park alanları oluşturarak minikleri sevindirmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi ilçe genelinde park alanı olarak değerlendirilebilecek her alanda çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri ve vatandaşların soluklanabilecekleri alanlar oluşturuyor. Son olarak Işıklı Mahallesinde yapılan Hamdi Dikçınar, Zeybek Mahallesinde yapılan Ayla Dikmen ve Cumhuriyet Mahallesinde yapılan Kemal Ünlü Parkındaki denge parkurunun açılışını yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Parklarımızda cıvıl cıvıl çocuk sesleri duydukça tüm yorgunluğumuz diniyor, daha mutlu oluyoruz" dedi.



Parkların 7'den 70'e herkesin huzuru soluduğu ve hoşça vakit geçirdiği yerler olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "30 Mart 2014 seçimlerinden bu yana 3 yıllık görev süremizi geride bıraktık. Aydınımızın büyükşehir oluşu dolayısı ile merkezde Efeler ilçemiz oluştu. İlçemiz eski Aydın Belediyesi'ne 56 köy ve 5 beldenin katılımıyla 300 bin nüfusa yaklaşan yeni bir ilçe oldu. Belediyemizin görev alanı içerisinde yetki ve sorumluluğumuz dahilinde en iyi hizmetleri şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz. Belediyemizin tüm çalışanlarını bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir ve ilçe belediyemizin ayrı ayrı sorumluluk ve görevleri var. Tüm ilçemizin temizliğinden, cenaze defin işlemlerine kadar eksiksiz görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyor, halkımızın memnuniyetini kazanıyoruz. Park ve Bahçeler konusunda da 50'nin üzerinde park açılışı yaptık. İmar planımızda park alanı olarak görünen her yeri küçükte olsa güzelleştirerek o alanları da yaşanılır hale getirme gayreti içerisinde olduk. Park alanları çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin hoşça vakit geçirdikleri ve huzuru soluduğu alanlardır. Açılışını yaptığımız parklarımızın ilçemizde hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Işıklı ve Zeybek Mahallesindeki park açılışlarının ardından Başkan Özakcan parkları tüm davetliler ile birlikte gezerek yapılan çalışmalar hakkında yetkili birim müdürlerinden bilgi aldı.



Park açılış törenleri sonrası tüm davetlilere belediye tarafından hazırlatılan soğuk limonata ikramı yapıldı. Vatandaşlar Başkan Özakcan'a başta mahallelerine yapılan parklar olmak üzere limonata ikramı için teşekkür etti.

Işıklı Mahallesinde yapılan Hamdi Dikçınar ve Zeybek Mahallesi'nde yapılan Ayla Dikmen Parklarının açılış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Eşi Gülay Özakcan, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MU-MB-Y)



05.05.2017 10:52:42 TSI

NNNN

