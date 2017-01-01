ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AKMEK kursiyerleri Kepez'i geziyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:44
AKMEK kursiyerleri Kepez'i geziyor
AKMEK kursiyerleri Kepez'i geziyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları'na (AKMEK) katılan kadınlara yönelik 'Hayatım Kepez' projesiyle, yeni hizmet yatırımları tanıtılacak.
AKMEK'de çeşitli kategorilerde eğitim alan 5 bin kadına yönelik başlatılan 'Hayatım Kepez' projesiyle, Kepez Belediyesi'nin yeni hizmete aldığı ve alacağı sağlık, spor, sosyal, eğitim ve sanat yatımlarının tanıtımı başladı. Sakarya Bulvarı'nda eğitim gören 46 kadın kursiyer, bu projenin ilk davetlileri olarak Kepez Belediyesi'nde ağırlandı.

Gezi 7 saat sürdü
Güne belediyede başlayan kadınlara simit- peynir ve çay ikram edildi. Projenin ilk misafirleri ile tanışan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, bu buluşmaların amacını anlattı. Ardından otobüslerle tura başlayan kursiyerler, hizmet yatırımlarını bizzat gördü. Gezi sırasında açıklamalar yapıldı, detaylar verildi. Yaklaşık 7 saat süren programda öğle yemeği molasını Kepez Macera Ormanı içindeki restoranda veren kadınlar, dinlenirken günün değerlendirmesini yapma fırsatı buldu.

Açıklamalı tanıtım yapıldı
Kadınlar Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, Nasreddin Hoca Teomanpaşa Kreşi, Kepez Devlet Hastanesi, Altınova Bulvarı, müzik atölyeleri, Osman Gazi Semt Konağı, semt spor sahaları, içinde yüzme havuzu, masal parkı, sinemalar ve kafelerin olduğu Kepezpark Varsak, Hamza Taş Bulvarı, Lyrboton Kome Antik Kenti, Kirişçiler Yolu, çadır spor sahaları, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi, veterinerlik, Kuzeyyaka Mahallesi Sentetik Çim Saha, Şefkat ve Huzurevi, Çelebi Sultan Mehmed Cami, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Trafik Eğitim Parkı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü seraları, Mimar Sinan Kongre Merkezi, Dokuma Kent Parkı, açık yüzme havuzu, diş hastanesi, Kepez Park Ormanı, Kepez Macera Ormanı, Kepez Kent Ormanı ve seyir terasını gezdi. Bu geziler sırasında belediyenin yaptığı 6 sağlık ocağı, 17 mahalleye doğalgaz, 550 kilometre yol, 2,5 milyon metrekare yeni aktif yeşil alan, 6 etüt merkezi, 2 kreş gibi belediyenin yaptığı hizmet yatırımları da gezi süresince anlatıldı.

Haberdar olmazsanız faydalanamazsınız
Hayatım Kepez projesinin ilk konuklarına Başkan Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlara yönelik bir gezi programı sözünü yerine getirmiş olduklarını söyledi. Göreve geldikleri 8 yılda hayatı kolaylaştıracak güzel hizmetler ortaya koyduklarını dile getiren Tütüncü, "Yapılan hizmetlerin tanıtımı çok önemli. Çünkü sizin işinize yarayacak hizmetlerden haberdar olmazsanız, faydalanamazsız. Gezilecek yerleri bilmezseniz de, yaşadığımız şehirde çok fazla bir şey yok diyebilirsiniz. Bugün belki hiç gitmediğiniz yerleri göreceksiniz. Uzun yıllar Kepez'de yaşayan ama gösterdiğimiz yeri öncesinde hiç görmemiş birçok hemşerimizle karşılaştık" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

05.05.2017 10:53:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muratpaşa'da renkli resim sergisi
YEREL

MURATPAŞA'DA RENKLİ RESİM SERGİSİ
Kepezli gençler sanatla gelişsin
YEREL

KEPEZLİ GENÇLER SANATLA GELİŞSİN
Yetenekli çocuklar Muratpaşa'da
YEREL

YETENEKLİ ÇOCUKLAR MURATPAŞA'DA
Muratpaşa Belediyesi 'Okullar Hayat Olsun' projesi devam ediyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ 'OKULLAR HAYAT OLSUN' PROJESİ DEVAM EDİYOR
ATSO'dan 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesi
YEREL

ATSO'DAN 'GELECEĞİ YAZAN KADINLAR' PROJESİ
Başkan Genç, pehlivanları ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN GENÇ, PEHLİVANLARI ÖDÜLLENDİRDİ
Mobilya kumaşından kıyafetler defilesi
YEREL

MOBİLYA KUMAŞINDAN KIYAFETLER DEFİLESİ
Kumluca'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

KUMLUCA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Alanya'da hırsızlık operasyonu
YEREL

ALANYA'DA HIRSIZLIK OPERASYONU

Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Manavgat'taki cinayet
YEREL

MANAVGAT'TAKİ CİNAYET
Hastanelerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL

HASTANELERDEN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI TUTUKLANDI
Minik Özge'nin babası cumhuriyet başsavcısı ile görüştü
YEREL

MİNİK ÖZGE'NİN BABASI CUMHURİYET BAŞSAVCISI İLE GÖRÜŞTÜ
Antalya'da erkek cesedi bulundu
YEREL

ANTALYA'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Türkiye'den kaçırılan tarihi eserin satışına tepki
YEREL

TÜRKİYE'DEN KAÇIRILAN TARİHİ ESERİN SATIŞINA TEPKİ
&quot;Hocadan sinyal bekliyorum&quot;
YEREL

"HOCADAN SİNYAL BEKLİYORUM"
Evde Hint keneviri yetiştiren 2 sanığa 15'er yıl hapis
YEREL

EVDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN 2 SANIĞA 15'ER YIL HAPİS
Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
YEREL

ANTALYASPOR, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR
Antalya'da FETÖ sanığı eski komutanların yargılandığı dava
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ SANIĞI ESKİ KOMUTANLARIN YARGILANDIĞI DAVA
Minik Özge yaşıtları gibi oyun oynayabilecek
YEREL

MİNİK ÖZGE YAŞITLARI GİBİ OYUN OYNAYABİLECEK

Kemer Çalış Tepesi'nde bahar temizliği
YEREL

KEMER ÇALIŞ TEPESİ'NDE BAHAR TEMİZLİĞİ
AK Parti yönetimi ATB'de
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ ATB'DE
5. Liseler arası tiyatro şenliği başladı
YEREL

5. LİSELER ARASI TİYATRO ŞENLİĞİ BAŞLADI
Antalya'da askeri alan mağduru 120 kişi tapularını alıyor
YEREL

ANTALYA'DA ASKERİ ALAN MAĞDURU 120 KİŞİ TAPULARINI ALIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!
YAŞAM

STRES ÇARKININ TALİHSİZ MUCİDİ BAKIN NASIL BİR HAYAT YAŞIYOR!

 1
  • 2 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...
  • 3 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...
  • 4 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!