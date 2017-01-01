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AKMEK kursiyerleri Kepez'i geziyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları'na (AKMEK) katılan kadınlara yönelik 'Hayatım Kepez' projesiyle, yeni hizmet yatırımları tanıtılacak.

AKMEK'de çeşitli kategorilerde eğitim alan 5 bin kadına yönelik başlatılan 'Hayatım Kepez' projesiyle, Kepez Belediyesi'nin yeni hizmete aldığı ve alacağı sağlık, spor, sosyal, eğitim ve sanat yatımlarının tanıtımı başladı. Sakarya Bulvarı'nda eğitim gören 46 kadın kursiyer, bu projenin ilk davetlileri olarak Kepez Belediyesi'nde ağırlandı.



Gezi 7 saat sürdü

Güne belediyede başlayan kadınlara simit- peynir ve çay ikram edildi. Projenin ilk misafirleri ile tanışan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, bu buluşmaların amacını anlattı. Ardından otobüslerle tura başlayan kursiyerler, hizmet yatırımlarını bizzat gördü. Gezi sırasında açıklamalar yapıldı, detaylar verildi. Yaklaşık 7 saat süren programda öğle yemeği molasını Kepez Macera Ormanı içindeki restoranda veren kadınlar, dinlenirken günün değerlendirmesini yapma fırsatı buldu.



Açıklamalı tanıtım yapıldı

Kadınlar Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, Nasreddin Hoca Teomanpaşa Kreşi, Kepez Devlet Hastanesi, Altınova Bulvarı, müzik atölyeleri, Osman Gazi Semt Konağı, semt spor sahaları, içinde yüzme havuzu, masal parkı, sinemalar ve kafelerin olduğu Kepezpark Varsak, Hamza Taş Bulvarı, Lyrboton Kome Antik Kenti, Kirişçiler Yolu, çadır spor sahaları, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi, veterinerlik, Kuzeyyaka Mahallesi Sentetik Çim Saha, Şefkat ve Huzurevi, Çelebi Sultan Mehmed Cami, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Trafik Eğitim Parkı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü seraları, Mimar Sinan Kongre Merkezi, Dokuma Kent Parkı, açık yüzme havuzu, diş hastanesi, Kepez Park Ormanı, Kepez Macera Ormanı, Kepez Kent Ormanı ve seyir terasını gezdi. Bu geziler sırasında belediyenin yaptığı 6 sağlık ocağı, 17 mahalleye doğalgaz, 550 kilometre yol, 2,5 milyon metrekare yeni aktif yeşil alan, 6 etüt merkezi, 2 kreş gibi belediyenin yaptığı hizmet yatırımları da gezi süresince anlatıldı.



Haberdar olmazsanız faydalanamazsınız

Hayatım Kepez projesinin ilk konuklarına Başkan Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlara yönelik bir gezi programı sözünü yerine getirmiş olduklarını söyledi. Göreve geldikleri 8 yılda hayatı kolaylaştıracak güzel hizmetler ortaya koyduklarını dile getiren Tütüncü, "Yapılan hizmetlerin tanıtımı çok önemli. Çünkü sizin işinize yarayacak hizmetlerden haberdar olmazsanız, faydalanamazsız. Gezilecek yerleri bilmezseniz de, yaşadığımız şehirde çok fazla bir şey yok diyebilirsiniz. Bugün belki hiç gitmediğiniz yerleri göreceksiniz. Uzun yıllar Kepez'de yaşayan ama gösterdiğimiz yeri öncesinde hiç görmemiş birçok hemşerimizle karşılaştık" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 10:53:12 TSI

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