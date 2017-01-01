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Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:45
Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez
Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin batı bölgesinde yer alan Ağaç işleri, organize sanayi ile serbest bölge alanlarına yakın bir alanı lojistik merkez oluşturarak şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağladıklarını bildirdi.
Anbar mahallesinde ulaşımı kolay ve seri olan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinin bir üretim ve sanayi şehri olduğunu organize sanayi ile serbest bölgeye yakın bir alanda depolama, ara nakil ve taşıma ara istasyonu görevini yapacak olan bir lojistik merkez alanı oluşturulduğunu belirtti.
Kayseri Anadolu'nun tam ortasında İPEK YOLU üzerinde
Nazım İmar Planına uygun ve Anbar mahallesinde oluşturulan alanda lojistik yapıldığını vurgulayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Kayseri üreten bir sanayi şehridir. Bu yapısı ile bir bölge şehridir. Bu özelliği girişimci iş adamlarının olması yanında coğrafi özelliğinden de kaynaklanmaktadır. Kayseri Anadolu'nun tam ortasında İPEK YOLU üzerinde olup adeta kesişim noktasındadır. Bu açıdan ticaret ve üretim merkezi olarak kendisine büyük görev düşmektedir. Organize Sanayi Bölgesi ile Serbest bölgede yaklaşık 1000 civarında işletme yani üretim tesisi bulunmaktadır. Bu kadar firmasının üretim yapabilmesi için parça ve ürün gelmesinde daha etkin ve seri bir ulaşım ağı sağlamak adına lojistik merkez oluşturulmuştur. Anbar mahallesi hem karayolu, hem de demiryolu ağı içerisinde olup bölgeye en yakın semttir"
Demiryolu ile karayolunun kesiştiği alanda
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Anbar Mahallesinde demiryolu ile karayolunun kesiştiği alanda oluşturulan lojistik merkezin aynı zamanda Uzakdoğu ülkeleri ile Avrupa arasında köprü görevinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

05.05.2017 10:53:42 TSI
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