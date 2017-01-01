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Yetenekli çocuklar Muratpaşa'da

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:47
Yetenekli çocuklar Muratpaşa'da
Yetenekli çocuklar Muratpaşa'da

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Yetenek Festivali için 20 farklı ülkeden Antalya'ya gelen çocuklarla biraraya geldi.
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve 20 farklı ülkeden 40 çocuğun katıldığı Uluslararası Çocuk Yetenek Festivali için Antalya'da bulunan çocuklar Belediye Başkan Yardımcısı Cephaneci'yi ziyaret etti. Ziyarette çocuklar kendi kültürlerine ait hediyeleri Cephaneci'ye takdim etti.
Cephaneci, Muratpaşa'da çocukların birarada, özgürce ve aralarından hiçbir ayrım olmayan yaşayacakları bir kent için çalıştıklarını belirterek, "Bu, bir yönüyle temel hedefini çocuklar arasında tüm farklılıkları bir kenara bırakıp birbirlerini anlamalarını sağlamak olarak belirleyen festivalle oldukça uyumlu" diye konuştu.
Cephaneci, Muratpaşa'da her türlü ayrımı aşarak tüm ilçe sakinleri arasında sıkı bir dostluk bağını, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü iklimini yaratmak için çaba sarf edildiğini belirtti.
(SÇ-SÇ-Y)

05.05.2017 10:56:31 TSI
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