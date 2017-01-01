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Mehteran takımı eşliğinde Hıdrellezi kutladılar



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 130 hanelik bir site sakinleri, kutlanan Hıdrellez sonrası mehteran takımını coşkuyla dinledi.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde bulunan ve içinde 130 haneyi barındıran 500 Evler Sitesi yönetimi, Hıdrellez etkinlikleri kapsamında site oturanlara ve onların davet ettiği eş dosta etli bulgur pilavı, tulumba tatlısı ve ayran ikram etti. Dağıtılan ikramlar sonrası mehteran takımının konseri ile coşkuyla dinledi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren site yöneticisi Mehmet Şimşek, baharın müjdeleyicisi Hıdrellez kutladıklarını belirterek, "Bu etkinliği geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirmiştik. Bu yıl da mehteran takımı ile kutlamalara renk kattık. Katılım her sene daha fazla oluyor. 2015 yılında Bilecik'te bir ilki gerçekleştirip site içinde açık hava sineması kurmuştuk. Bu sene de açık hava sinemasını kurarak site sakinlerine keyifli bir yaz geçirmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

(CKT-MET-Y)



05.05.2017 10:56:38 TSI

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