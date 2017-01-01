Pazaryeri Belediyesi'ne ait iş makinesi bakıma girdi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesine ait iş makinesinin bakımı ve boyası yapıldı.
Pazaryeri Belediyesi tarafından kullanılan greyder iş makinası yaz ayların gelmesiyle birlikte bakımı ve boyama işlemi yapıldı. Pazaryeri Belediyesine ait iş makinesinin bakımının tamamen bittiğini ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Greyderimizin boyası ve bakımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte ilçemizdeki birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrası iş makinalarını tek tek bakım, onarım ve gerekirse boya işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları greyderimiz ile başladı. Pazaryeri Belediyesi olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
(CKT-DA-Y)
05.05.2017 10:57:25 TSI
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