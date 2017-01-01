FETÖ'nün dershane yöneticilerine 6'şar yıl hapis
Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında by lock programı, Bank Asya hesapları ve KHK ile kapatılan FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptıkları iddiasıyla yargılanan 1'i başka suçtan tutuklu 4 sanığa 'silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar F.K., S.G., M.C.K. ve M.Z. ile avukatları hazır bulundu.
"Meraktan by lock indirdim"
Tutuklu sanık S.G. Develi'de 1.5 yıl Serhat Dershanesi'nde çalıştığını belirterek, "10 aydır cezaevinde o kurumda hukuksuz ne yaptığımı düşünüyorum. Ne yaptım siz söyleyin ne olur. Düğünüm olacaktı, hayallerim yıkıldı. Nesim Ata isimli şahıs Hz. Ömer ile ilgili paylaşımlar yapıyordu, sordum, by lock programından yaptığını söyledi. Sadece merak ettim o yüzden bana da indirdi" dedi.
Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraatlarını istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 1'i başka suçtan 4 tutuklu sanık F.K., S.G., M.C.K. ve M.Z.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
(AÖ-Y)
05.05.2017 10:59:46 TSI
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