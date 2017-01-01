ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Göl mahallesinde kilitli parke çalışması

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:52
Göl mahallesinde kilitli parke çalışması
Göl mahallesinde kilitli parke çalışması

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi tarafından Göl Mahallesi cadde ve sokaklarında devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Göl Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ve Canpolat Caddesinde yol kazma ve stabilize çalışmalarının ardından yapılan kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yapma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı İsa Sezer konuyla ilgili açıklamasında, "Sokaklarımızı daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Yapılan çalışmalardan vatandaşlarımızın son derece memnun olması, bizleri de mutlu ediyor. Sapanca Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi değerlendirerek, çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.
(RŞ-İÇ)

05.05.2017 11:01:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
FETÖ elebaşısı Gülen'in yeğeni yakalandı
YEREL

FETÖ ELEBAŞISI GÜLEN'İN YEĞENİ YAKALANDI
&quot;Payitaht Abdülhamid&quot; oyuncuları öğrencilerle buluştu
YEREL

"PAYİTAHT ABDÜLHAMİD" OYUNCULARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Sakarya'daki cinayet davası
YEREL

SAKARYA'DAKİ CİNAYET DAVASI
Havaya tüfekle ateş eden bir şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi
YEREL

HAVAYA TÜFEKLE ATEŞ EDEN BİR ŞAHIS POLİS EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ
Sapanca'da halk konseri gerçekleşecek
YEREL

SAPANCA'DA HALK KONSERİ GERÇEKLEŞECEK
SASKİ'den 7 gün 24 saat hizmet
YEREL

SASKİ'DEN 7 GÜN 24 SAAT HİZMET
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Stres çarkının talihsiz mucidi bakın nasıl bir hayat yaşıyor!
YAŞAM

STRES ÇARKININ TALİHSİZ MUCİDİ BAKIN NASIL BİR HAYAT YAŞIYOR!

 1
  • 2 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...
  • 3 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...
  • 4 Mekke'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı!