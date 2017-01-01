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Göl mahallesinde kilitli parke çalışması



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi tarafından Göl Mahallesi cadde ve sokaklarında devam eden kilit parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Göl Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ve Canpolat Caddesinde yol kazma ve stabilize çalışmalarının ardından yapılan kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yapma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı İsa Sezer konuyla ilgili açıklamasında, "Sokaklarımızı daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Yapılan çalışmalardan vatandaşlarımızın son derece memnun olması, bizleri de mutlu ediyor. Sapanca Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi değerlendirerek, çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

(RŞ-İÇ)



05.05.2017 11:01:37 TSI

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