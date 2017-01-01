Başkan Yalçın ve Rüstem Akar turizmi değerlendirdi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryerili hemşehrisi olan Rüstem Akar ile, uzmanlık alanı olan turizm hakkında istişarelerde bulundu.
Pazaryeri'ne ait turizm alanlarının ilçe dışından gelen turistler tarafından çok rağbet gördüğünü ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Kendi hemşehrilerimiz ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız tarafından ilçemizde bulunan turizm alanları çok ilgi görüyor. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgilerden çok memnun kalıyoruz. Bizleri bu anlamda ziyaret eden hemşehrimiz Rüstem Akar'a ilçemize gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi ile turizm konusunda istişarelerde bulunduk" dedi.
Başkan Yalçın, misafirine Pazaryeri ilçesini anlatan tabloyu hediye etti.
(CKT-DA-Y)
05.05.2017 11:03:18 TSI
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