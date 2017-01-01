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Nazilli'de istihdam seferberliği sürüyor



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AYDIN (İHA) - Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Nazilli Şubesi, istihdam seferberliği projesi kapsamında stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.



İŞKUR Nazilli Şube Müdürü Muhammet Çamurcu, ilçeye gelen İŞKUR otobüsünün Türkiye'nin 81 ilini gezdiğini belirterek, "Stantlar kurarak Çalışma ve İş Kurumunun mesleki yönden yetişecek personel anlamında, işverenleri bilinçlendirmek anlamında yapılan bir çalışma. Böyle güzel bir etkinlik yaparak halkımızı bilinçlendiriyoruz. Meslek sahibi olmak isteyenleri ve üniversite mezunu gençleri yönlendiriyoruz. Yeni hayata atılacak olan gençleri iş sahibi yapmak adına böyle bir organizasyon düzenledik. Gayretlerimizin odağında, Türkiye'de 81 ilde Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimat doğrultusunda 2 milyon kişiyi hedef alan istihdam projesi için bir çalışma yürütüyoruz" dedi.



Kurumun çalışmalarını tanıtmak için meslek danışmanları ile birlikte Nazilli'deki vatandaşları bilgilendirdiklerini söyleyen İŞKUR Nazilli çalışanı Barış Çelik, öncelikli hedeflerinin genç kesime faydalı olmak ve mesleki açıdan deneyim kazanmaları noktasında katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

(ES-MB-Y)



05.05.2017 11:03:33 TSI

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