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Akdeniz Belediyesi'nden kreş öğrencilerine boyama kitabı ve kalem seti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Adanalıoğlu, Karacailyas, Karaduvar, Çay ve Gündoğdu mahalle evlerindeki kreş öğrencilerine boyama kitabı ve boyama kaleminden oluşan 120 adet set dağıttı.

Akdeniz Belediyesi'nin, çocukların yeteneklerini geliştirmelerine ve hayal güçlerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, minik öğrencilere boyama kitabı ve boyama kalemi seti hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, eğitimin her kademesine önem verdiklerini belirterek, "Minik yavrularımızın eğitiminin ilk şekillendiği, okul ve öğretmenle ilk tanıştığı yer kreşlerdir. Eğitim çıtamızın yükselmesi için okul öncesi eğitim çok önemlidir. Çocuklar geleceğimizdir. Kreşlerde bulunan minik öğrenciler, yarının meslek sahipleri ve idarecileri olacaktır. Biz Akdeniz Belediyesi olarak eğitime ve eğitimcilerimize destek olmaya ve küçük katkılarla da olsa teşvik edici olmaya gayret ediyoruz. Bu vesile ile geleceğe umutla bakan bu yavrularımıza başarılar diliyorum" dedi.

(KYM-Y)



05.05.2017 11:04:40 TSI

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