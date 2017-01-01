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Unutulmaya yüz turmuş çocuk oyunları Bilecik'te hayat buldu

- Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri başladı

- Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız;

- "Bu oyunları çocuklarımıza öğretiyoruz ki, geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olsun"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı projesi olan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri, 25 okuldan 450 öğrencinin katılımı ile Bilecik Şeyh Edebali Stadında yapılan açılış seremonisi ile start aldı.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, öğrencilere hitaben yaptığı açılış konuşmasında, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması için gerçekleşen bir şenlik olduğunu belirterek, "Bu oyunları gelecek kuşaklara taşımak, geleneksel oyunlarımızı yaşatmak, hayat boyu öğrenme amacıyla gençlik ve spor bakanlığı ile milli eğitim bakanlığı projesi olan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliklerini bu yıl Bilecik'te İlk defa düzenliyoruz. Bu oyunlar sayesinde çocuklarımız geçmişte hangi oyunların oynandığını öğrenmiş oluyor. Biz anne, baba ve dedelerimizden öğrendik. Bizde şimdi çocuklarımıza öğretiyoruz ki geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olsun. İlimizde uygulamaya koyduğumuz projeler özellikle temel spor eğitimi, jimnastik ve yüzme branşlarında uyguladığımız projelerden. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda temel spor eğitimi derslerinin startını verdik. 4'üncü sınıflara yaklaşık 900 civarında ki öğrenciye ücretsiz yüzme eğitimi veriyoruz. Sağlıklı ve Sağlam bir vücuda sahip olmak için buradaki en temel amacımız, her öğrencimizin bir branşta spor yapmasını hedefliyoruz. Bu projeye büyük destek veren başta sayın valimize, il özel idaresine ve il milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum diyerek Bu güzel organizasyona katılan okullarımıza ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza başarılar ve iyi eğlenceler dilerim" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise konuşmasında, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri sizler için çok faydalı bir organizasyon, bizler bu oyunları oynayarak büyüdük, sizlerin de bugün burada bu oyunlarda mutlu ve keyifli zaman geçirmenizi diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliklerinde bayrak koşusu, halat çekme, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, fasulye torbası atması , koordinasyon koşusu ve tombik oyunlarının startı ile başladı.

Gerçekleştirilen açılış törenine, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

(CKT-MET-Y)



05.05.2017 11:05:21 TSI

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