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Kırka'da sabah namazı buluşmaları devam edildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:58
Kırka'da sabah namazı buluşmaları devam edildi
Kırka'da sabah namazı buluşmaları devam edildi

(Fotoğraflı)

Selçuk Manaz
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesinde sabah namazı buluşması düzenlendi.
Seyitgazi Müftüsü Sait Dizen ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Kırka Maden Camisi'nde gerçekleştirilen buluşma, Kırka'da ve civar mahallelerde görevli imam-hatipler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, tekbir ve salavatlarla başladı. Etkinlik daha sonra Gemiç Mahallesi Camii imamı Furkan Nurullah Vuran hocanın kıldırdığı sabah namazı ile devam etti.
Namaz sonrası Seyitgazi İlçe Müftüsü Dizen, vatandaşlara "Namaz ve Kulluk Bilinci" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Dizen, sohbetinde; ''Namaz İslam Dininin temel direklerinden birisidir. Rabbimize karşı olan kulluk vazifemiz ve nefsimizin terbiye edilmesindeki en büyük faktördür. Namazını vaktinde ve hakkıyla eda eden Müslümanın hiç bir yaratılana eziyet etmesi mümkün değildir'' diye belirtti.
Daha sonra Kırka Çarşı Camii İmam-Hatibi Aziz Özyavuz tarafından dua gerçekleştirildi. Program sonunda katılanlara Süt ve poğaça ikram edildi.
(SM-MET-Y)

05.05.2017 11:06:51 TSI
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