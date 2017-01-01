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Hasankeyf'te Sirk gösterisi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı" kapsamında sirk gösterisi yapıldı.

Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve UNICEF arasındaki "Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı" kapsamında Hasankeyf seyir alanında sirk gösterisi yapıldı. Gösteriye Hasankeyfli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Gösterileri, İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven de izledi. Baygüven, etkinliğin çocuklara yönelik olduğunu ve ilçe çocuklarının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Çocukları eğlendirmek, sosyal aktivitelere katılmalarını sağlamak için ilçede çalışmalara devam ediyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz çocuklarımızı nasıl eğitirsek geleceğimizi o şekilde şekillendirmiş oluruz" dedi.

(OA-MP-Y)



05.05.2017 11:06:57 TSI

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