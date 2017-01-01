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Kepezli gençler sanatla gelişsin



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerin sanat ile gelişerek estetiğe ilgi duymasını istediklerini söyledi.

Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergilerin açılışlarına, her seferinde farklı bir lise öğrencileri de davet ediliyor. Ahmet Semerci'nin 50 fotoğrafından oluşan 'Bakir Doğa' adlı sergisine de, Karatay Anadolu Lisesi öğrencileri geldi. Merkezin fuayesinde 15 Mayıs'a kadar açık kalacak serginin açılış kurdelesini kesen Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli gençlerin sanata ilgi duyarak yetişmesi için özel olarak ilgilendiklerini söyledi.



Öğrenciler sanatla ilgilenmeli

İlçenin yönetiminde en büyük önceliklerden birisinin de halkın sanata ilgi duyması olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, sanatın ruhu güçlendirdiğini söyledi. Özellikle Kepezli öğrencilerin tiyatro, sinema izlemelerine olanak sağlayarak, şiir ve roman kitapları hediye edip, edebiyata ilgi duymalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Tütüncü, öğrencilerin sanat ile ilgilenmesini ve sanatla gelişmelerine yönelik hizmetler ürettiklerini söyledi.



İnsanı ayıran estetiğidir

Güzel bir roman okunduğunda yüreklerde duyulan ince sızının okuyucusunu iyi yerlere götüreceğini ifade eden Tütüncü, "İnsanoğlunun diğer canlılardan ayırt eden en önemli özellik, estetiğe ve güzele olan alakasıdır. Gençler sanatı gelecekte bu topraklarda geliştirecek olan en önemli güçtür" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 11:07:09 TSI

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