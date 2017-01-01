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Muratpaşa'da renkli resim sergisi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açılışı gerçekleştirilen Saime Salih Konca Anadolu Lisesi yılsonu resim sergisi renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da müziği, şiiri sokağa indiren, mahalle sakinleriyle tiyatro yapan, gençleri ve çocuklarıyla orkestra ve korolar, belediye çalışanlarıyla müzik gurupları, bandolar kuran Muratpaşa Belediyesi, hizmet binasını da sergilere açtı. Belediye fuayesinde her hafta yeni bir sergiye ev sahipliği yapan Muratpaşa'nın bu haftaki konuğu Saime Salih Konca Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Öğrencilerin hazırladıkları yağlıboyadan kara kaleme 55 resim fuaye sergi alanında sanatseverlerle buluştu. Açılışı renkli görüntülere sahne olan sergide okulun müzik öğretmeni Ferhat Başbağ gitarını, eşi Duygu Başbağ ise kemanını aldı öğrencilerin, belediye çalışanlarını eşlik ettiği keyifli bir mini konser verdi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 11:07:14 TSI

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