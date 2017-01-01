YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SERKA, TÜRSAB'la işbirliği protokolü imzaladı

SERKA, TÜRSAB'la işbirliği protokolü imzaladı



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) faaliyet yürüttüğü illerin turizm kapasitelerinin arttırmak amacıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, bölge illerinin turizm kapasitelerinin arttırılması için TÜRSAB'la işbirliği protokolü imzaladı. TÜRSAB'ın İstanbul'daki Genel Merkez Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu ile TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve kurumların çalışanları katıldı.

Serhat illerinin turizmini canlandıracak olan işbirliği protokolü kapsamında yeni turistik destinasyonlar belirlenecek ve seyahat acentelerinin bölgeye tur programları düzenlemeleri sağlanacak. Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına önemli katkı sunması beklenen işbirliği protokolünü SERKA Genel Sekreteri Kapu ile TÜRSAB Başkanı Ulusoy imzaladı. Protokol kapsamında bir yıla yayılan bir program çerçevesinde iki kurum çalışanlarından oluşan çalışma grubu oluşturuldu. İşbirliği protokolü ile bölge illerinin sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor.

(IÇ-AT-Y)



05.05.2017 11:08:55 TSI

NNNN

