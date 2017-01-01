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SERKA, TÜRSAB'la işbirliği protokolü imzaladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:00
SERKA, TÜRSAB'la işbirliği protokolü imzaladı
SERKA, TÜRSAB'la işbirliği protokolü imzaladı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) faaliyet yürüttüğü illerin turizm kapasitelerinin arttırmak amacıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile işbirliği protokolü imzaladı.
Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, bölge illerinin turizm kapasitelerinin arttırılması için TÜRSAB'la işbirliği protokolü imzaladı. TÜRSAB'ın İstanbul'daki Genel Merkez Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu ile TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve kurumların çalışanları katıldı.
Serhat illerinin turizmini canlandıracak olan işbirliği protokolü kapsamında yeni turistik destinasyonlar belirlenecek ve seyahat acentelerinin bölgeye tur programları düzenlemeleri sağlanacak. Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına önemli katkı sunması beklenen işbirliği protokolünü SERKA Genel Sekreteri Kapu ile TÜRSAB Başkanı Ulusoy imzaladı. Protokol kapsamında bir yıla yayılan bir program çerçevesinde iki kurum çalışanlarından oluşan çalışma grubu oluşturuldu. İşbirliği protokolü ile bölge illerinin sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor.
(IÇ-AT-Y)

05.05.2017 11:08:55 TSI
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