YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AİÇÜ'de birinci uluslar arası misafir öğrenci buluşması yapıldı

AİÇÜ'de birinci uluslar arası misafir öğrenci buluşması yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen 'Birinci Uluslararası Misafir Öğrenci Buluşması' etkinliği gerçekleşti.

Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Programa Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Çetin, akademik ve idari personel ile misafir öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Abdulhalik Karabulut, insanlık serüvenine baktığımız zaman, insanoğlu bu güne kadar her zaman göçlerle karşı karşıya kaldığını söyledi. Yapılan göçlerin kimi zaman mecburiyetten, kimi zaman sürgünlerden, kimi zaman savaşlardan nedeniyle olduğunu belirtti. En önemli göçün eğitim için yapılan göçler olduğunu vurgulayan Karabulut, "Dünyanın dört bir tarafından bizlere misafir olarak gelen kardeşlerimizden kendi ülkeleri, ülkemiz ve insanlık için birer umut olmalarını istiyorum ve buna inanıyorum" dedi.

Mevlana'nın 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır' diyen Karabulut, ,yurt dışından Üniversitemize eğitim için gelen yabancı uyruklu öğrencilerimizi misafir ve birer elçi olarak gördüklerini ifade etti. Karabulut, "Ülkemizin en doğusunda küçük bir şehir merkezinde insanlık görmüş diyebiliyorsanız, kardeşlik gördük diyebiliyorsanız bizim de en büyük sermayemiz olur. Gelecek için amaçlarımız ve hedeflerimiz olmalı ancak amaçlarımızı ve hedeflerimizi belirlerken kesinlikle ve kesinlikle ahlaki değerlerimizi ön planda tutmamız gerekir" şeklinde konuştu

Üniversitemizde eğitim alan misafir öğrencilerimizin birlik beraberlik içerisinde kardeşçe eğitim aldıklarını dile getiren Karabulut, "Bu kardeşlik bizde ümmet bilinci oluşturmalı. Sizler 'ilim Çin'de olsa gidip alınız' sözüne mazhar olan gençlersiniz". Hz Peygamberin, Hicrette ilk yaptığı işlerden birinin Muhacir ile Ensar arasındaki kardeşliği tesis etmektir. Sizler, ümmet arasında birer köprü vazifesi görüyorsunuz, birlik ve beraberliğimizin yanında dünya barışına da katkı sağlayacağımızı unutmayalım. Biz siz sevgili öğrencilerimize sadece kapılarımızı değil, gönüllerimizi de açıyoruz. Bu kutsal yolculukta ilmin ülkesi, vatanı, milleti yoktur. Çünkü ilim ve bilim evrenseldir, bütün insanlığa aittir" ifadelerini kullandı.

Programda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Suriyeli Fatma Orhan, Üniversitede eğitim alan tüm misafir öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Ağrı'ya geldiği zaman çok iyi karşılandığını ve kendisini evinde gibi hissettiğini söyleyen Orhan, mezun olduktan sonra iyi bir eczacı olarak kendi ülkesine hizmet etmek istediğini belirtti. Orhan konuşmasından sonra Rektör Karabulut'a ve akademisyenlere teşekkür etti.

(AG-AT-Y)



05.05.2017 11:10:04 TSI

NNNN

