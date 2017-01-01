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Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'dan üniversite öğrencilerine tokat gibi tarih dersi

- Kafkas Üniversitesi'nde "Türk Dünyası'nın Kanayan Yaraları, Yıkılmış Medeniyet Beşiği Şuşa" konulu konferans



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - (ÖZEL HABER) - Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva, Yahudilerin bu coğrafyada bir devlet kurduğunu ve herkese kafa tuttuğunu belirtti.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen "Türk Dünyası'nın Kanayan Yaraları, Yıkılmış Medeniyet Beşiği Şuşa" konulu konferansa katılan Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva, Üniversite öğrencilerine adeta tarih dersi verdi.

Birlikten kuvvet doğar sözünü verdiği çeşitli örneklerle katılımcılara hatırlatan Paşayeva, biz birbirimize kenetlenseydik, 10 milyonlarla olsaydık, Kerkük öyle durumda olmazdı, Karabağ davasının arkasında biz 10 milyonlarca olsaydık, bugün Karabağ o durumda olmazdı diyerek tüm Türk Dünyasını bir ve beraber olmaya çağırdı.

"Yahudiler, İsrail o coğrafyada bir devlet kurmuş, herkese kafa tutuyor"

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Prof. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Dünyası'nın Kanayan Yaraları, Yıkılmış Medeniyet Beşiği Şuşa" konulu konferansa katılan Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva, "Siz bana dünyada bir Yahudi gösterebilir misiniz desin ki Nazi Almanya'sında Yahudilere yapılmış soykırımdan bana ne? Ben Lübnan'da doğmuşum. Ben Amerika'da doğuşum. Almanya'da yaşamış, Almanya'da o acıyı, o faciayı yaşamış Yahudi'den bana ne? Ben Almanya'nın Yahudi'si değilim ki, duydunuz mu böyle bir insanı? Bütün Dünya Yahudilik konusunda birliktedir. Şimdi biliyor musunuz güç nereden alınır. Hiç düşünmediniz mi biz her yerde söylüyoruz, bu Yahudiler, İsrail o coğrafyada bir devlet kurmuş, herkese kafa tutuyor. Bu coğrafyada bunalar ne kadar ki, hiç düşündünüz mü? Sizin rakamlarınıza göre 15 milyon, Azerbaycan'ın kaçta biridir? Türkiye Türklerinin, Anadolu Türklerinin, ben hele coğrafya içerisinde söyleyeceğim. Tüm Türklerin demeyeceğim. Kaçta biridir. Hiç düşünmediniz mi? Nereden alıyorlar o zaman bu gücü?" dedi.

"Senin kendin bilmiyorsun, benden duyarlılık bekliyorsun"

Ama ben bu güzel Kars'ta Ermeni zulmünden az çekmemiş, siz gençlerden kim bana Karabağ'ı Şuşa'yı anlata bilir? diyen Ganire Paşayeva, "25 yıl değil sadece Karabağ, Şuşa bizim 100 yıldan fazladır. Kanayan yaramızdır. Ama 25 yıl direk gidemediğimiz için, işgalde olduğu için 25 yılı söylüyorum. Ama bir genç kardeşimiz gelipte burada bana anlatmadı. Şimdi ben size soruyorum. Dünya'da kritik yapıyoruz demi eleştiriyoruz. Ruslar ne kadar duyarsız, İngilizler ne kadar duyarsız, Fransızlar ne kadar duyarsız, o Fransız'ın, İngiliz'in, Rus'un birisi dönüp demez mi kardeşim siz kendiniz duyarlı mısınız? Senin kendin bilmiyorsun, benden duyarlılık bekliyorsun. Ben neden duyarlı olayım ki, benim dedelerim 100 yıllardır sıcak denizlere girme politikası uğrunda mücadele vermiş. Ben neden meraklı olayım ki onu bilmekte, biz 20. yüzyılın evvelinde bu topraklarda ki gücümüzü artıralım dedik, dedeleriniz mücadele etti. Biz ölüm kalım savaşı verdik. Ben niye meraklı olayım ki, değerli gençlerimiz; bizim kanayan yaralarımız o kadar çoktur ki, bizim böyle insanlarımız davalarımız arkasında küçük, küçük bölündük. Kırım davası Kırım Türklerinin, Ahıska davası Ahıska Türklerinin, Karabağ davası, Azerbaycan Türklerinin, Kerkük davası, Irak Türklerinin, Türkmen dağı Suriye Türklerinin, bunların davasıdır dedik. Bana ne var. Irak Türklerinin yanında Kerkük davasında, biz 10 milyonlarla olsaydık. O Kerkük öyle durumda olmazdı. Karabağ davasının arkasında biz 10 milyonlarca olsaydık. Bugün o durumda olmazdı" diye konuştu.

"Türkler en çok eğlenmek için sosyal medyayı kullanıyor"

Bu günler hangi diziler izlenir. Ben biraz acımasızım, sertim. Bana bazen gençler der ki, 'hocam sizinle çay içeriz, yemek yeriz, her şey söyleriz, ama derse gelince başka bir hoca çıkıyor karşımıza' dostluk, dostluk, iş iş, okumak okumaktır. Bunda tavize yer olmadığını ifade eden Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Dr. Ganire Paşayeva, "Çünkü bizim gençlik milletin geleceğine gelecek gençliktir. Siz bizden daha iyi olmanız gerekir ki, kalkınma olsun, kalkınma bu demek gelen neslin kendisinden evvelki nesilden daha iyi olması gerekir. Siz benden daha iyi olmazsanız biz neden konuşabiliriz ki burada, neden konuşabiliriz? Siz benden daha şanslı nesilsiniz. Ben ortaokulda okuduğumda ne ki Türk tarihi, kendi Azerbaycan coğrafyası içerisindeki tarihimiz bile okumak yasaktı. Bize Türk-Rus savaşlarını okutanda, düşmanlar diye okutuyorlardı. Yani Türkler düşmanlar, Rus-Türk harplerinde neden bu dizler sizin hayatınızı, bu anlamsız programlar neden almış değerli gençlerimiz. Bakın Avrupa Birliği'ne bağlı bir STK'nın, Sivil Toplum Örgütü'nün bir araştırması vardı. Ben onu yürek acısıyla okudum. Biliyor musunuz neden. Çünkü onlar hiçbir araştırmayı boşuna yapmıyorlar. Hiçbir araştırmaya boşuna para harcamazlar. Onu ilk önce araştırırlar, arkasından da politika üretirler. Araştırma bu, hangi toplumun gençleri sosyal medyayı daha çok ne için kullanır? İngilizler, haber okur daha çok, Fransızlar bilgi alır, biz Türklerde eğleniriz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konferansta adeta katılımcılara tarih dersi veren Paşayeva, konferens sonrası ayakta alkışlandı. Paşayeva'ya konferansa katılımlardan dolayı bir de plaket verildi.

KAÜ Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa; KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, Azerbaycan Kars Başkonsolos Yardımcısı Arzu Haydarova, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(IÇ-AT-Y)



05.05.2017 11:11:21 TSI

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